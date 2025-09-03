Thane Traffic: वाहतूक पोलिसांचा कडक इशारा! लोडिंग-अनलोडिंगवर बंदी, 'या' वाहनांना नो एन्ट्री; कधी अन् कुठे?

उल्हासनगर : गणेशोत्सव काळात शहरातील वाहतूक सुरळीत राहावी यासाठी उल्हासनगर वाहतूक विभागाने कंबर कसली आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेश शिरसाट यांच्या उपस्थितीत घेतलेल्या विशेष बैठकीत टेम्पो असोसिएशन्सना कडक सूचना देण्यात आल्या असून, अनंत चतुर्थीपर्यंत मोठ्या वाहनांनी शहरात लोडिंग-अनलोडिंग न करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत..उल्हासनगरात गणपती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी उल्हासनगर वाहतूक विभागाने पुढाकार घेतला आहे. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी वाहतूक ऑफिसमध्ये आयोजित बैठकीला वाहतूक पोलीस निरीक्षक राजेश शिरसाट, हिराघाट टेम्पो असोसिएशन, सेंट्रल हॉस्पिटल टेम्पो असोसिएशन तसेच लिंक रोड टेम्पो असोसिएशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..भव्य गणपती विसर्जन पाहण्यासाठी मुंबईतील 'ही' ठिकाणे आहेत बेस्ट.बैठकी दरम्यान शिरसाट यांनी गणेशोत्सव काळात नागरिकांना वाहतुकीच्या अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, यावर भर दिला. त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की अनंत चतुर्थीपर्यंत शहरातील कोणत्याही रस्त्यावर मोठ्या वाहनांनी बाहेरून लोडिंग व अनलोडिंग करू नये. यामुळे रस्त्यांवर होणारी गर्दी आणि ट्रॅफिक जाम टाळता येईल..वाहतूक विभागाने टेम्पो असोसिएशन्सना याबाबत विशेष दक्षता घेण्याचे आवाहन केले असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कडक कारवाई होईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. तसेच शिरसाट यांनी सर्व चालकांना शिस्तबद्धपणे वागण्याचे, गणेशोत्सवाच्या काळात वाहतुकीस सहकार्य करण्याचे आणि नागरिकांच्या सोयीला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले..पोलीस अधिकारी तैनातगणेशोत्सव शांतता आणि सुरक्षितपणे साजरा करण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली संपूर्ण शहरात सुरक्षा दल तैनात केले आहेत. 36 पोलीस उपायुक्त (डीसीपी), 51 सहाय्यक पोलिस आयुक्त (एसीपी), 2,637 पोलीस अधिकारी, 14,430 पोलीस कॉन्स्टेबल ऑन ड्यूटी असतील, अशी माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली..Thane Crime: राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई, दीड कोटींचे विदेशी मद्य जप्त.त्याचबरोबर आरपीएफ प्लाटून (रेल्वे संरक्षण दल), एसआरपीएफ (राज्य राखीव पोलिस दल), जलद प्रतिक्रिया पथके, दंगल नियंत्रण पथके, डेल्टा, लढाऊ युनिट्स, बॉम्ब शोधक तसेच निकामी पथके आणि गृहरक्षक दल ही पथके देखील प्रमुख विसर्जन स्थळांवर तसेच मिरवणूक ठिकाणी तैनात असणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.