मुंबई

अभिमानाचा क्षण! UNESCO मुख्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याचे अनावरण; CM फडणवीस म्हणाले, 'जागतिक पातळीवर...'

UNESCO Headquarters Unveils Dr. B.R. Ambedkar Statue on Constitution Day : युनेस्को मुख्यालयात संविधान दिनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण झाले. महाराष्ट्र शासनाच्या पुढाकारामुळे भारताचा जागतिक सन्मान वाढवणारा अभिमानाचा क्षण निर्माण झाला.
Dr. B.R. Ambedkar Statue

Dr. B.R. Ambedkar Statue

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा (Dr. B.R. Ambedkar Statue) युनेस्कोच्या मुख्यालयाला भेट म्हणून दिला होता. संविधान दिनानिमित्त पॅरिसमधील युनेस्को (UNESCO) मुख्यालयाच्या प्रांगणात काल (ता. २६) या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. जागतिक पातळीवरील या मानाच्या क्षणाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी अभिमान व्यक्त करत युनेस्कोच्या पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांचे विशेष आभार मानले.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Babasaheb Ambedkar
Maharashtra Government
Indian Constitution
UNESCO

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com