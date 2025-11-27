अभिमानाचा क्षण! UNESCO मुख्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याचे अनावरण; CM फडणवीस म्हणाले, 'जागतिक पातळीवर...'

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा (Dr. B.R. Ambedkar Statue) युनेस्कोच्या मुख्यालयाला भेट म्हणून दिला होता. संविधान दिनानिमित्त पॅरिसमधील युनेस्को (UNESCO) मुख्यालयाच्या प्रांगणात काल (ता. २६) या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. जागतिक पातळीवरील या मानाच्या क्षणाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी अभिमान व्यक्त करत युनेस्कोच्या पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांचे विशेष आभार मानले..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या विद्वत्तेने, कर्तृत्वाने आणि प्रबळ व्यक्तिमत्त्वाने जगाला समता, बंधुता आणि सामाजिक परिवर्तनाची दिशा दिली. संविधान दिनीच त्यांच्या पुतळ्याचे अनावरण होणे, हे भारतासारख्या जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्राच्या संविधानाला दिलेला परमोच्च सन्मान आहे.”.Dr. Babasaheb Ambedkar : सोलापुरातील 'या' गावाने जपली बाबासाहेबांची ऐतिहासिक आठवण; असं काय ठेवलंय जपून?.ते पुढे म्हणाले, “भारताला मिळालेले संविधान हे डॉ. आंबेडकर यांच्या असामान्य बुद्धिमत्ता आणि कार्याचा अप्रतिम आविष्कार आहे. महाराष्ट्रातील जनतेतर्फे आम्ही हा क्षण डॉ. आंबेडकर यांना अर्पण केलेले अभिवादन मानतो. या उपक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पुतळा उभा करण्यासाठी प्रयत्नशील सर्वांचे अभिनंदन.” पुतळ्याचे अनावरण युनेस्कोचे महासंचालक खालिद अल-इनाय यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी भारताचे युनेस्कोतील स्थायी प्रतिनिधी विशाल शर्मा आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते..डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार जागतिक स्तरावर पोहोचावेत यासाठी महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वी अनेक उपक्रम राबवले आहेत. लंडनमधील त्यांच्या वास्तूची खरेदी करून तिला संग्रहालयात रूपांतरित करण्यात आले आहे. जपानमधील कोयासान विद्यापीठातही त्यांचा पुतळा उभारण्यात आला आहे. याशिवाय, मुंबईतील इंदुमिल येथे उभारण्यात येत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या कामालाही गती देण्यात आली असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्याबाबत वेळोवेळी सूचनाही दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.