नकोसा झालेला शोभिवंत सकर फिश संपवतोय खाडीतली मासोळी! या घातक माशामुळे स्थानिक जलसंपत्ती नामशेष होण्याची भीती

वसई ः अनेक जण आपल्या घरी शोभिवंत मासे पाळतात. फिशटँकमधले हे मासे दिसतात सुंदर. त्यांचा कोणताही उपद्रव नसतो. मात्र, आर्मर सकर नावाने अोळखला जाणारा मासा आपल्याच बेजबादारपणामुळे उपद्रवी ठरू लागला आहे. प्रतिकूल वातावरणातही तग धरू शकणाऱ्या सकर माशाची वाढही वेगाने होते. फिशटँकमध्ये तो मावेनासा झाला की त्याला खाडी, तलाव वा नदीत सोडून देण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. त्यामुळे इतर मासे नामशेष होण्याची भीती प्राणिशास्त्र अभ्यासक प्रा. भूषण भोईर यांनी व्यक्त केली आहे. लॉकडाऊनचा असाही फायदा; डिसेंबर ते मार्च महिन्यात जन्मलेल्या बाळांबाबत महत्वपूर्ण माहिती समोर पालघर जिल्ह्यातील चिंचणी येथील एका खाडीत सकर फिश सोडून दिल्याचे आढळले आहे. तो लहान स्थानिक मासे किंवा त्यांची अंडी खाऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यात तलाव, नदी किंवा खाडीतील मासे नामशेष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे प्रा. भोईर म्हणाले.

प्राणिशास्त्र प्रा. भोईर यांच्या म्हणण्यानुसार, सकर मासे हवेतही श्वास घेऊ शकत असल्याने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या जलस्रोतात सहज जाऊ शकतात. त्यामुळे त्यांचे प्रमाण वाढू शकते. त्यातच अंगाभोवती कवच असल्याने अन्य माशांपासून ते सुरक्षित असतात. एकीकडे स्थानिक मच्छीमार मासेमारीवरच अवलंबून असतात, परंतु शोभिवंत माशांची हौस पूर्ण झाली कि त्यांना खाडीत सोडणे त्यांच्यासाठीही घातक ठरू शकते. सकर फिशचे प्रमाण असेच वाढत गेले तर कालांतराने स्थानिक माशांचा प्रजाती दिसेनाशा होतील. स्थानिक मच्छीमारीलाही धोका आहे. फिशटँकमध्ये हौसेखातर बाळगले जाणारे सकर फिश नंतर जलस्रोतात सोडले जातात. सकर फिश स्थानिक माशांची प्रजाती नष्ट करू शकतो. त्यांची वाढ लवकर होत असल्याने अन्य माशांसाठी तो घातक ठरू शकतो. शोभिवंत मासे विक्रेते व नागरिकांवर सरकारने निर्बंध घातले पाहिजेत. असे मासे सोडण्याआधी नियम ठरवणे गरजेचे आहे.

- प्रा. भूषण भोईर, प्राणिशास्त्र विभाग, सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय, पालघर असा आहे सकर फिश...

सकर फिश भारतीय नाही. शोभिवंत माशांच्या व्यापारातून तो भारतात आला. टॅंकमधील शेवाळ खाऊन तो जगतो. वर्षभरात तो 10 सेंटीमीटर इतका वाढतो. टँकमध्ये मावेनासा झाला की एक तर तो पुन्हा विक्रेत्याकडे दिला जातो किंवा खाडीत वा तलावात सोडला जातो. निमखारट वा चिखल असलेल्या पाण्यातही तो तग धरू शकतो. पाण्यात प्राणवायू मिळेनासा झाला की तो हवेतूनही श्वास घेऊ शकतो. अंडी देण्याची त्याची क्षमताही अधिक असते. खाडी-तलावातील माशांची अंडी तो खातो. त्यामुळे स्थानिक माशांचे प्रमाण कमी होण्याचा धोका आहे. ---------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: The unsightly ornamental sucker fish is ending up in the bay! Fear of extinction of local water resources due to this deadly fish