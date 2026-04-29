Dattatray Bharne: खत वितरणासाठी ‘यूपी पॅटर्न’; कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणेंची घोषणा, वितरकांचा अखेर बंद मागे..

'खरीप हंगामात खतांसोबत इतर उत्पादनांच्या केल्या जाणाऱ्या 'लिंकिंग'ला आळा घालण्यासाठी 'उत्तर प्रदेश पॅटर्न'ची कठोर अंमलबजावणी केली जाईल,' अशी घोषणा कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी आज केली. या निर्णयामुळे आणि इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक तोडगा निघाल्याने 'महाराष्ट्र फर्टिलायझर पेस्टिसाईड सीड्स डिलर असोसिसिएशन'ने (माफदा) बेमुदत बंद मागे घेतला आहे..'खतांच्या 'लिंकिंग'चा प्रश्न अनेक वर्षांपासून जटिल बनला होता. कंपन्या मुख्य खतांसोबत विनाअनुदानित खते किंवा औषधे घेण्याची सक्ती विक्रेत्यांवर करत असत. या सगळ्यांचा भार अंतिमतः शेतकऱ्यांवर पडत होता..केंद्र सरकारच्या 'साथी पोर्टल'वरून बियाणे विक्री करण्याच्या मुद्द्याबाबत प्रशासकीय अधिकारी आणि 'माफदा'च्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार चर्चा झाली. पोर्टलवर बिल तयार करण्यास लागणारा वेळ आणि तांत्रिक अडचणींमुळे विक्रीवर परिणाम होत असल्याचे विक्रेत्यांनी निदर्शनास आणून दिले..'शेतकऱ्यांच्या समस्येवर मध्यम मार्ग काढत, 'साथी पोर्टल'वरून विक्री न केल्यास तूर्तास गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत,' असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. पहिल्या पंधरा दिवसांत 'पोर्टल'वरील अडचणी सोडविल्या जातील आणि गरज भासल्यास ही मुदत वाढविली जाईल.