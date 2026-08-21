Mumbai Metro: 'मेट्रो १०'ला सुधारित मान्यता, घोडबंदर रस्ताही ६० मीटर रुंद होणार, ७१६ कोटींनी खर्चात वाढ; कसे असेल भाडे?

मुंबई : गायमुख ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, मिरागाव या 'मेट्रो १०' प्रकल्पासह घोडबंदर रस्ता रुंदीकरणाच्या सुधारित प्रस्तावाला नगरविकास विभागाने गुरुवारी (ता. २०) औपचारिक मंजुरी दिली. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ८ हजार ५२५.४९ कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. यापूर्वी या मेट्रो प्रकल्पाची किंमत ४४७६ कोटी असून त्यात ७८१९.५३ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर आता पुन्हा गायमुख ते फाऊंटन हॉटेलदरम्यान ५.४ किलोमीटर घोडबंदर रस्त्याचे ६० मीटरपर्यंत रुंदीकरणासाठी ७१५.९६ कोटी खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे..मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत राबवण्यात येणारा 'मेट्रो १०' हा एकूण ९.६७९ किमी लांबीचा प्रकल्प असून, त्यावर पाच उन्नत स्थानके असणार आहेत. भविष्यातील नागरीकरण लक्षात घेऊन मौजे-चेणे येथे अतिरिक्त स्थानकाचा समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वी प्रस्तावित असलेला ०.६८ किमीचा भुयारी मार्ग रद्द करून वृक्षतोड टाळण्यासाठी आणि कामाचा कालावधी कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प पूर्णतः उन्नत करण्यात आला आहे..Mumbai News: कांजूरमार्गात धावत्या लोकलच्या छतावर चढला तरुण; OHE वीजपुरवठा बंद, रेल्वे सेवा विस्कळीत.मेट्रो बांधकामादरम्यान होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी गायमुख ते फाउंटन हॉटेलदरम्यानच्या ५.४ किमी रस्त्याचे ६० मीटर रुंदीकरण केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय किंवा देशांतर्गत वित्तीय संस्थांकडून ६,२५५.६२ कोटींचे कर्ज उभारण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे..'अॅनिमल ओव्हरपास'ची निर्मितीसंजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि तुंगारेश्वर वनक्षेत्रातील प्राण्यांच्या मुक्त संचारासाठी 'अॅनिमल ओव्हरपास' बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे या मेट्रो प्रकल्पाचा वन्यजीवांना कोणताही धोका उद्भवणार नाही. या मेट्रो प्रकल्पासाठी मोघरपाडा येथील कारडेपोचा वापर केला जाणार आहे..Kurla Accident: कुर्ल्यात मध्यरात्री दुर्घटनेचा थरार! घरांवर JCBसह क्रेन कोसळून ८ ते १० जण जखमी; Video Viral.२०३१ पर्यंतचे प्रस्तावित भाडे० ते ३ किमी : १०३ ते ६ किमी : २०६ ते ९ किमी : ३०९ ते १२ किमी : ४०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.