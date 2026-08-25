Mhada: लॉटरीची घरे घटणार? २० टक्के योजनेतील घरांवरून म्हाडा-पालिका पेच

मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाने दिवाळीपूर्वी पाच-सहा हजार घरांची लॉटरी काढण्याची तयारी चालवली होती, मात्र त्याला नगरविकास विभागाच्या निर्णयाने खो बसण्याची शक्यता आहे. खासगी विकसकांकडून एकात्मिक विकास योजनेंतर्गत मिळणारी २० टक्के घरे म्हाडाला न देता संबंधित महापालिकांच्या माध्यमातून वितरित करण्याचा नगरविकास विभागाचा विचार आहे..कोकण मंडळाच्या प्रस्तावित लॉटरीसाठी ठाणे, कल्याण डोंबिवली, वसई-विरार, नवी मुंबई या महापालिकांकडून घरे न मिळाल्यास लॉटरीतील घरांची संख्या घटण्याची शक्यता आहे. कोकण मंडळाकडे सध्या स्वमालकीची सुमारे दीड हजार घरे आहेत. तसेच त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असलेल्या ठाणे, कल्याण डोंबिवली, वसई-विरार, नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून २० टक्के योजनेतर्गत खासगी विकसकांकडून चार-साडेचार हजार घरे मिळणे अपेक्षित आहे..Mumbai Local: ट्रेसपासिंग रोखण्यासाठी हॉर्नचा 'अलर्ट', संवेदनशील ठिकाणी मोटरमनला वारंवार सूचना; वेळापत्रकावर परिणाम.त्याची मोठी लॉटरी काढण्याचे कोकण मंडळाचे नियोजन होते; मात्र नगरविकास विभागाने खासगी विकसकांची घरे संबंधित महापालिकेच्या माध्यमातून वितरित करण्याची तयारी सुरू केली असून त्याबावत सूचना-हरकती मागवल्या आहेत. त्यामुळे खासगी विकसकांकडून म्हाडाला मिळणार का, हा प्रश्न आहे. त्याचा कोकण मंडळाच्या लॉटरीतील घरांच्या संख्येवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..अडीच हजार घरांची लॉटरीम्हाडाच्या कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी डॉ. विशाल राठोड यांच्याकडे विचारणा केली असता नगरविकास विभागाने निर्णय घेण्याआधी म्हणजे १२ ऑगस्टपूर्वी खासगी विकसकांकडून मिळालेली सुमारे ७०० घरे आणि म्हाडाची स्वतःची घरे अशी एकत्रित दोन-अडीच हजार घरांची लॉटरी काढली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..Mumbai Metro: अंडरग्राऊंड मेट्रो स्थानकात लिफ्टमध्ये बिघाड, ६ जण अडकले; प्रवाशांमध्ये गोंधळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.