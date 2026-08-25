मुंबई

Mhada: लॉटरीची घरे घटणार? २० टक्के योजनेतील घरांवरून म्हाडा-पालिका पेच

Mhada Housing Lottery: एकात्मिक विकास योजनेंतर्गत २० टक्के घरे म्हाडाला न देता संबंधित महापालिकांच्या माध्यमातून वितरित करण्याचा नगरविकास विभागाचा विचार आहे.
Mhada Konkan Mandal

Mhada Konkan Mandal

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाने दिवाळीपूर्वी पाच-सहा हजार घरांची लॉटरी काढण्याची तयारी चालवली होती, मात्र त्याला नगरविकास विभागाच्या निर्णयाने खो बसण्याची शक्यता आहे. खासगी विकसकांकडून एकात्मिक विकास योजनेंतर्गत मिळणारी २० टक्के घरे म्हाडाला न देता संबंधित महापालिकांच्या माध्यमातून वितरित करण्याचा नगरविकास विभागाचा विचार आहे.

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