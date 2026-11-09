Urja Urbpro: 'ऊर्जा अर्बप्रो' औषध बनावट! एफडीएच्या तपासणीत आढळला 'टाडालाफिल'चा अंश

मुंबई : आरोग्यवर्धक कॅप्सूल म्हणून विक्री होणाऱ्या ऊर्जा अर्बप्रो या उत्पादनात लैंगिक दुर्बलतेवर वापरले जाणारे टाडालाफिल हे औषध आढळले आहे. उत्पादनातील घटकांच्या यादीत या औषधाचा उल्लेख नव्हता. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळेतील तपासणीत प्रत्येक कॅप्सूलमध्ये ८.६७ मिलीग्रॅम टाडालाफिल आढळल्याने हे उत्पादन बनावट घोषित करण्यात आले आहे..ऊर्जा अर्बप्रोच्या संबंधित तुकडीच क्रमांक URJA702 असून, उत्पादन मे २०२६ मध्ये राजस्थानमधील श्रीगंगानगर येथील अर्बोफोर्ट कंपनीने केले होते. त्याची अंतिम वापराची मुदत एप्रिल २०२९ आहे. औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा, १९४० मधील कलम ३३-ईईए (डी) अंतर्गत हे उत्पादन बनावट घोषित करण्यात आले..Praful Patel Clarification : '10 नोव्हेंबरनंतर पुन्हा भेटणार...' शरद पवार-प्रफुल्ल पटेल यांच्या भेटीत काय ठरलं? राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे होणार का विलीनीकरण?.केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेच्या सप्टेंबर २०२६ मधील गुणवत्ता अहवालानुसार, देशभरातील ३३० औषधांचे नमुने निकृष्ट दर्जाचे आढळले. त्यात महाराष्ट्रातील १८ नमुन्यांचा समावेश आहे..Mumbai News: टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणानंतर महापालिकेचा अॅक्शन मोड, अंधेरीत बेकायदा हॉटेलांवर हातोडा.पाकिस्तानचे उत्पादन 'गोरी' सौंदर्यप्रसाधनांच्या दोन नमुन्यांत मयदिपेक्षा अधिक पारा आढळला आहे. रक्तदाबावरील ४० 'ओसारस्मार्ट ट्रायो' सह प्रतिजैविके, दम्यावरील औषधे, अॅस्पिरिन आदींचे नमुनेही चाचणीत अपयशी ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.