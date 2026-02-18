मुंबई

Vadhavan Port: वाढवण बंदर प्रकल्पाला गती! महामार्ग भूसंपादनाच्या मोबदल्याची कार्यवाही सुरू

Vadhavan Port Project Update: वाढवण बंदर प्रकल्पाबाबत रस्ता व रेल्वे मार्ग उभारणीसाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पालघर : प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्पासाठीच्या जमीन संपादन प्रक्रियेला वेग आला असून प्रकल्पासाठी आवश्यक रस्ता व रेल्वे मार्ग उभारणीसाठी भूसंपादनाची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी मंगळवारी (ता. १७) जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत दिली.

