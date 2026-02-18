Vadhavan Port: वाढवण बंदर प्रकल्पाला गती! महामार्ग भूसंपादनाच्या मोबदल्याची कार्यवाही सुरू

पालघर : प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्पासाठीच्या जमीन संपादन प्रक्रियेला वेग आला असून प्रकल्पासाठी आवश्यक रस्ता व रेल्वे मार्ग उभारणीसाठी भूसंपादनाची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी मंगळवारी (ता. १७) जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत दिली..वाढवण हरित महामार्गासाठी राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमांतर्गत २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी केंद्र सरकारच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. पालघर जिल्ह्यातील एकूण २४ गावांचा या प्रक्रियेत समावेश असून, डहाणू तालुक्यातील १० आणि पालघर तालुक्यातील १४ गावांतील जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत. .Thane News: पाच हजार झोपडपट्टीधारकांवर कारवाईची टांगती तलवार, न्यायालयाचे अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश.या बैठकीस सहाय्यक जिल्हाधिकारी विशाल खत्री (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), उपजिल्हाधिकारी महेश सागर, तेजस चव्हाण, श्याम मदनुकर, भूमी अभिलेख अधीक्षक नरेंद्र पाटील, पालघर तहसीलदार रमेश शेंडगे, डहाणू तहसीलदार सुनील कोळी, तसेच मंडळ अधिकारी व तलाठी उपस्थित होते..मोबदला स्वीकारण्याचे आवाहनभूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता, वेग आणि न्याय सुनिश्चित करणे, ही प्रशासनाची प्राथमिकता असल्याचे सांगत बाधित नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून वेळेत मोबदला स्वीकारावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी केले..बहुतांश गावांसाठी शेतजमिनीचा दर जाहीरपालघर तालुक्यातील बहुतांश गावांसाठी शेतजमिनीचा दर प्रति हेक्टर ६२ लाख ५० हजार रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. बिनशेती जमिनींसाठी गावनिहाय प्रति चौ.मी. ७८० ते २,९४० रुपये दर जाहीर करण्यात आले आहेत. डहाणू तालुक्यातील वरोर, चिंचणी, तणाशी या गावांसाठी शेतजमिनीचा दर प्रति हेक्टर एक कोटी १६ लाख ४४ हजार १०६ रुपये, तर बावडे, कोलवली, वाणगाव या गावांसाठी एक कोटी २२ लाख ४२ हजार ४०८ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. काही गावांसाठी ६२ लाख ५० हजार रुपये प्रति हेक्टर दर लागू राहणार आहे. हे सर्व निवाडे संपादन संस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते व त्यास मान्यता मिळाली असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली..Mumbai News: धारावी डेपोत बेस्ट बसचा अपघात! नियंत्रण सुटलं अन्...; दोघे जखमी, तर आवाराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान.प्रकल्पग्रस्तांना दुप्पट मोबदला आणि व्याजप्रकल्पग्रस्तांना निश्चित बाजारमूल्याच्या दुप्पट (दोन पट) मोबदला देण्यात येणार आहे. त्यासोबतच त्या रकमेवर १०० टक्के दिलासा रक्कम आणि २९ ऑगस्ट २०२४ पासून मूळ दरावर १२ टक्के व्याज देण्यात येणार आहे. जमिनीवरील बांधकामे, झाडे, विहिरी, बोअरवेल आदी मालमत्तांचे मूल्यांकन करून स्वतंत्र नुकसानभरपाईही दिली जाणार आहे. त्यामुळे बाधित खातेदारांना कायदेशीर तरतुदींनुसार अधिकतम आर्थिक संरक्षण मिळणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.