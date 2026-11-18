तारापूर : प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या उभारणीच्या कामासाठी भराव टाकण्याकरिता माती आणि दगडांची वाहतूक करणारे ट्रक स्थानिक आंदोलकांनी आज (ता. १८) रोखून धरले. वाढवण येथील टीघरे पाडा परिसरात संतप्त आंदोलकांनी थेट रस्त्यावर उतरत ठिय्या मांडल्याने या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलीस प्रशासन तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले असून, परिसरात तणावपूर्ण शांतता आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पाला स्थानिक भूमिपुत्र, मच्छीमार आणि शेतकरी यांचा सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध आहे. असे असतानाही प्रशासनाकडून बंदराच्या प्राथमिक कामांना गती देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर माती आणि दगडांचा भराव टाकण्यासाठी अवजड ट्रकची ये-जा सुरू होती..ही बाब स्थानिकांच्या लक्षात येताच टीघरे पाडाजवळ शेकडो आंदोलकांनी एकत्र येत या ट्रकना अडवले. "आमच्या उपजीविकेचा प्रश्न असताना आणि आमचा विरोध डावलून बंदर उभारणीचे काम रेटले जात आहे," असा आरोप करत आंदोलकांनी प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. रस्त्यावरच आंदोलक ठाण मांडून बसल्याने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांचा मोठा फौजफाटा टीघरे पाडा येथे दाखल झाला. पोलिसांनी आंदोलकांची समजूत काढण्याचा आणि वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.मात्र, जोपर्यंत या भागातील माती आणि दगड वाहतूक कायमस्वरूपी थांबवली जात नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतल्याने प्रशासनाची मोठी कोंडी झाली आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...वाढवण येथील टीघरे पाडाजवळ आंदोलकांचा आक्रमक पवित्रा.बंदर भरावासाठी होणारी माती व दगडांची वाहतूक रोखली.आंदोलक रस्त्यावर उतरल्याने परिसरातील वाहतूक विस्कळीत.कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी घटनास्थळी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.