Vande Bharat Cyclothon : वंदे मातरम' कोस्टल सायक्लोथॉन सायकल रॅलीतून सागरी सुरक्षेचा संदेश

विरार : देशाच्या सागरी किनाऱ्यावरील सुरक्षा बळकट व्हावी या दृष्टीने भारत सरकारच्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) यांच्या वतीने आयोजित 'वंदे भारत कोस्टल सायक्लोथॉन' सायकल रॅली ही देशव्यापी राष्ट्रीय मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. मंगळवारी सायंकाळी या रॅलीचे जूचंद्र चंडिका देवी मंदिराच्या पायथ्याशी आगमन झाले होते. यावेळी त्यांचे नागरिकांनी जल्लोषात स्वागत केले..'वंदे मातरम्' च्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त पश्चिम किनारपट्टीवरील नागरिकांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय कार्यक्रमात सहभागी व्हावे यासाठी सायक्लोथॉनचे आयोजन करण्यात आले आहे. 'सुरक्षित तट- समृद्ध भारत' या संकल्पनेवर आधारित ही भव्य सायक्लोथॉन मोहीम कच्छ ते कन्याकुमारी असा सुमारे २५ दिवसांचा प्रवास करत ६५५३ किलोमीटरचे अंतर पार करत आहे. या रॅलीत १३० केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे कर्मचारी सहभागी असतील. त्यात ६५ महिला सायकल स्वार यांचा समावेश आहे..Sakal Suhana Swasthyam 2025 : संरक्षण दलांचे अंतरंग उलगडणार; 'स्वास्थ्यम्'मध्ये निवृत्त लेफ्टनंट जनरल विनोद जी. खंडारे यांचे व्याख्यान.मंगळवारी सायंकाळी ही रॅली जूचंद्र येथील चंडिका देवी मंदिराच्या दाखल झाली. यावेळी या रॅलीचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. या ऐतिहासिक क्षणाचे औचित्य साधून श्रीचंडिका देवी मंदिराच्या प्रांगणात सन्मानार्थ विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात देशभक्तीपर गीत, लोकनृत्य व पारंपरिक.सांस्कृतिक सादरीकरणातून सायक्लोथॉन सहभागींचे भव्य स्वागत केले. तसेच या माध्यमातून तरुणाईमध्ये राष्ट्रप्रेम, सागरी सुरक्षेचे महत्त्व आणि एकतेची भावना रुजविण्याचा प्रयत्न केला. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून वसई विरार महापालिकेचे उपमहापौर मार्शल लोपीस, अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत, नगरसेवक पंकज पाटील, परेश किणी, समाजसेवक विजय पाटील, हार्दिक राऊत, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय हजारे यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. या रॅलीचे मोती दमण, वसई ते गेटवे ऑफ इंडियापर्यँतचे संचालन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे कमांडंट संदीप चक्रवर्ती, मुंबईचे कमांडंट राजेश कुमार आर्या, असिस्टंट कमांडंट नरेंद्र कुमार व इन्स्पेक्टर मंगेश कांबळे यांनी केले.