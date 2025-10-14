Vande Bharat Express: ‘वंदे भारत’मध्ये दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष सुविधा

मुंबई : मुंबई-गांधीनगर वंदे भारत एक्स्प्रेस आता दिव्यांग प्रवाशांसाठी अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर बनली आहे. भारतीय रेल्वेने या गाडीत व्हीलचेअर वापरणाऱ्यांसाठी रॅम्प, स्वयंचलित दरवाजे, हँडरेल, तसेच ब्रेल लिपीतील फलक अशा आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या उपक्रमातून सर्व प्रवाशांसाठी समान आणि सन्मानजनक प्रवासाचा अनुभव देण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न दिसून येतो. .पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हीलचेअर वापरणाऱ्या प्रवाशांसाठी विशेष रॅम्प आणि विस्तृत प्रवेशद्वारांची सोय करण्यात आली आहे. गाडीत चढताना आणि उतरताना मदत व्हावी, यासाठी विशिष्ट संरचना तयार करण्यात आली आहे. संबंधित दरवाजांवर दिव्यांग चिन्हही लावण्यात आले असून, कोचमध्ये व्हीलचेअर ठेवण्यासाठी विशेष जागा बसवण्यात आले आहेत..मुंबई आणि पुण्यातील 'या' भागात फटाक्यांची विक्री होणार नाही, यादी आताच पाहून घ्या....प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्रत्येक कोचमध्ये वाहून नेण्यायोग्य उतरणपट्टी ठेवण्यात आली आहे. दृष्टिबाधित प्रवाशांना मदत व्हावी, यासाठी सीट क्रमांक, प्रवेशद्वार आणि शौचालयांवर ब्रेल लिपीतील फलक लावण्यात आले आहेत..विनीत अभिषेक म्हणाले, या सुविधांमुळे वंदे भारत एक्स्प्रेस सर्व प्रवाशांसाठी खऱ्या अर्थाने समावेशक आणि सुलभ बनली आहे. भारतीय रेल्वे सर्वांसाठी समान आणि सन्मानजनक प्रवासाचा अनुभव देण्यास कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या सुधारणा म्हणजे फक्त सुविधा नव्हे, तर रेल्वे प्रवास अधिक मानवी आणि संवेदनशील करण्याचे पाऊल आहे. वंदे भारत एक्स्प्रेस आता केवळ वेग आणि आरामाचे नाही, तर समावेशकतेचेही प्रतीक ठरली आहे, असेही त्यांनी म्हटले..जगातील सर्वात लहान हॉटेल कोणतं? त्यातील रूमचा आकार वाचून व्हाल थक्क....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.