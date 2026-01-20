Varsha Gaikwad: आम्ही मुंबईकरांच्या प्रश्नांवर महापालिकेत आवाज उठवू, वर्षा गायकवाड यांचे वक्तव्य

मुंबई : ‘अत्यंत विपरीत परिस्थितीत काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोठ्या निर्धाराने लढले. मुंबईत काँग्रेसचे २४ नगरसेवक निवडून आले आहेत. आमची संख्या कमी असली तरी मुंबईकरांच्या प्रश्नांवर महापालिकेत आवाज उठवू,’ असे मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी सोमवारी (ता. १९) सांगितले..काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या हस्ते सोमवारी सत्कार करण्यात आला. या वेळी माजी मंत्री आमदार अस्लम शेख, आमदार अमिन पटेल यांच्यासह मुंबई काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी गायकवाड यांनी सांगितले, की महापालिकेच्या निवडणुकीत एका बाजूला धनशक्ती होती, प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पैसे वाटण्यात आले, विरोधी पक्षाला धमक्या देण्यात आल्या..बारावी–दहावी परीक्षेआधी महाराष्ट्र बोर्डाचा मोठा निर्णय! नियम, मार्गदर्शन आणि प्रेरणा एकाच ठिकाणी मिळणार; पण कसं? जाणून घ्या....सर्व यंत्रणा सत्ताधारी पक्षासाठी काम करीत होती, तर दुसऱ्या बाजूला जनशक्ती होती. तरीही जनतेने काँग्रेसवर विश्वास ठेवत २४ नगरसेवक निवडून दिले आहेत. हे नगरसेवक महापालिकेतील भ्रष्टाचारावरही अंकुश ठेवण्याचे काम करतील..भाजपवर टीका करीत त्या पुढे म्हणाल्या, की भाजपमध्ये हुकूमशाही आहे तर काँग्रेसमध्ये लोकशाही आहे. आमच्या पक्षात प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. कोणी टीका केली असेल तर पक्ष त्यावर निर्णय घेईल. पक्षाने मला मुंबईच्या अध्यक्षपदाची संधी दिली आहे. माझ्या कार्यकर्त्यांचा माझ्यावर विश्वास आहे. येणाऱ्या काळात मुंबईत काँग्रेस पक्ष संघटना अधिक बळकट करण्याचे काम आम्ही करणार आहोत..Aditya Thackeray: मुंबईकरांचा धनशक्तीला नाकारून जनशक्तीला कौल, आदित्य ठाकरेंनी विरोधकांना सुनावले .नगरसेवकांवर विश्वासशिवसेनेचे सर्व नगरसेवक पंचतारांकित हॉटेलमध्ये हलवण्यात आले आहे. मात्र, आमच्या नगरसेवकांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही हाॅटेलमध्ये ठेवण्याची गरज वाटत नाही, असेही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.