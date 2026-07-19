Mumbai News: वडघर-मेढा रस्त्यावरील पूल कोसळला, ट्रक आणि कार अडकल्याने मोठा अपघात; अनेक गावांचा वाहतुकीचा मार्ग बंद

नालासोपारा : वसई पूर्व भागातील वडघरकडे जाणारा ४० वर्षांपूर्वीचा पूल कोसळला. त्यात ट्रक आणि कार अडकली. यामुळे वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. पूल कोसळल्याने पाच हजार लोकवस्तीचा संपर्क तुटला आहे. या मार्गावरील पुलांची क्षमता नसतानाही ४० ते ५० अवजड वाहने येथून जात असल्याने हा पूल कोसळल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..हा पूल कोसळल्याने वडघर, काळभोन, लेंडी या गावांचा मार्ग बंद झाला आहे. शनिवारी ही घटना घडली. महसूल, पोलिस, प्रशासन घटनास्थळावर दाखल असून क्रेनच्या साह्याने वाहने बाहेर काढण्याचे काम सुरू आहे. मेढे ग्रामपंचायत हद्दीत येणाऱ्या मेढे येथून वडघर, काळभोण, लेंडी व या परिसरात असलेले पाडे या ठिकाणी जाणाऱ्या मार्गावर हा पूल आहे..Dombivli: तिकीट काउंटरवर नागाचा डेरा, डोंबिवली रेल्वे स्थानकावर गोंधळ, प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण; Video Viral.या मार्गावरील अवजड वाहतुकीमुळे हा पूल पडला. परिणामी, गावकऱ्यांचा मार्ग बंद झाला आहे. आता आम्हाला गणेशपुरीमार्गे २० किलोमीटरचा प्रवास करून घरी यावे लागणार आहे.- नंदकुमार पाटील, वडघर.Thane News: डेटा सेंटरविरोधात ठाणेकरांचा एल्गार; प्रकल्प हाणून पाडणार, प्रधान यांचा इशारा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.