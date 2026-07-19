मुंबई

Mumbai News: वडघर-मेढा रस्त्यावरील पूल कोसळला, ट्रक आणि कार अडकल्याने मोठा अपघात; अनेक गावांचा वाहतुकीचा मार्ग बंद

Vasai Bridge Collapsed: वसईतील वडघर-मेढा रस्त्यावरील ४० वर्षांपूर्वीचा पूल कोसळल्याची घटना घडली. यामध्ये 2 वाहनं अडकून पडली असून पाच हजार लोकवस्तीचा संपर्क तुटला आहे.
vasai Vadghar-Medha road bridge collapsed

vasai Vadghar-Medha road bridge collapsed

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नालासोपारा : वसई पूर्व भागातील वडघरकडे जाणारा ४० वर्षांपूर्वीचा पूल कोसळला. त्यात ट्रक आणि कार अडकली. यामुळे वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. पूल कोसळल्याने पाच हजार लोकवस्तीचा संपर्क तुटला आहे. या मार्गावरील पुलांची क्षमता नसतानाही ४० ते ५० अवजड वाहने येथून जात असल्याने हा पूल कोसळल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Traffic
vasai virar