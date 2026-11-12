वसईत दिवसाढवळ्या जीवघेणा थरार! माजी आमदारांचे निकटवर्तीय अन् सामाजिक कार्यकर्त्यावर चाकूहल्ला

विरार : वसई पश्चिम भागात माणिकपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पं.दिनदयाळ नगर परिसरात दिवसाढवळ्या एका सामाजिक कार्यकर्त्यावर चाकूने जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. या चाकू हल्ल्यात सामाजिक कार्यकर्ते आनंद पाटील हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर वसईच्या खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवार (ता.१०) रोजी आनंद पाटील हे रस्त्यावरून जात असताना मोटारसायकलवरून आलेल्या अज्ञात तिघांनी त्यांना जलाराममंदिराच्या समोर अडवले. त्यापैकी एका आरोपीने त्यांच्या पोटाच्या डाव्या बाजूला चाकू खुपसून तिघांनीही घटनास्थळावरून पळ काढला. विशेष म्हणजे, आरोपींच्या मोटारसायकलला नंबर प्लेटचं नव्हती..Kasara Megablock: कसारा मार्गावर दोन दिवस विशेष ब्लॉक, मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांना विलंब; लोकलवरही परिणाम.तर घटनास्थळाहून आरोपी पळून जाताना आरोपींनी चाकू आणि त्याचे कव्हर घटनास्थळीच टाकून दिले. तसेच काही अंतरावर आरोपींची मोटारसायकलही आढळून आली आहे. जखमी आनंद पाटील यांना तातडीने खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. आनंद पाटील हे माजी आमदार विवेक पंडित यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जात आहेत..मुंबई विमानतळाची आंतरराष्ट्रीय सेवा कायम! ११ कंपन्यांची उड्डाणे नवी मुंबईतून, नवे टर्मिनल उभारणार; प्रशासनाचा मास्टर प्लॅन.दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच माणिकपूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतत्या घटनास्थळाचा पंचनामा करून अज्ञात आरोपींच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तिन्ही आरोपींच्या शोधासाठी विविध चार पथके तयार करण्यात आली असून आरोपींचा कसून शोध सुरू आहे. असे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रतापराव कदम यांनी सांगितले. तथापि, ऐन दिवाळीच्या उत्सवाच्या दिवशी सकाळी घडलेल्या या हल्ल्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.