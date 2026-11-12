मुंबई

वसईत दिवसाढवळ्या जीवघेणा थरार! माजी आमदारांचे निकटवर्तीय अन् सामाजिक कार्यकर्त्यावर चाकूहल्ला

Vasai Crime: सामाजिक कार्यकर्ते आनंद पाटील यांच्यावर चाकूने जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे, या घटनेने खळबळ उडाली आहे.
Vasai Crime

Vasai Crime

ESakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
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विरार : वसई पश्चिम भागात माणिकपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पं.दिनदयाळ नगर परिसरात दिवसाढवळ्या एका सामाजिक कार्यकर्त्यावर चाकूने जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. या चाकू हल्ल्यात सामाजिक कार्यकर्ते आनंद पाटील हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर वसईच्या खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

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