Pandharpur Wari Doctors: वारीत विठ्ठलसेवेत रमलेले वसईचे डॉक्टर; सहा वर्षांपासून वारकऱ्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी

विरार : मुखी ज्ञानोबा माउली तुकाराम आणि विठू माउलीचे नाव घेत मुंबई आणि वसईतील डॉक्टरांचा एक ग्रुप सध्या वारीला आलेल्या वारकऱ्यांची सेवा करण्यात दंग झाला आहे. एरव्ही रुग्णाच्या गराड्यात असलेले डॉक्टर सध्या धोतर, सदरा, पायजमा, डोक्यावर गांधी टोपी कपाळावर गंध लावून सकाळी ५ वाजल्यापासून वारीत चालून थकलेल्या वारकऱ्यांची सेवा करण्यात रमले आहेत. हा ग्रुप गेल्या सहा वर्षांपासून वारकऱ्यांची सेवा करत आहे..दरवर्षी वारीच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी थांबून हा ग्रुप वारकऱ्यांना वेगवेगळ्या सेवा देत आहे. यावर्षी फलटण तालुक्यातील तरडगाव येथे माउली ट्रस्ट मुंबई यांच्यातर्फे वारकरी सेवेसाठी वैद्यकीय शिबिर घेतले जाते. त्या ठिकाणी वसईच्या डॉक्टरांचा ग्रुप दरवर्षी सेवा देण्यासाठी दोन दिवस करत असतो. त्यांच्यासोबत औषधांचा साठा असतो. वारीमधील वारकऱ्यांचे पाय दुखणे, सुजणे, पोटऱ्या दुखणे, गुडघे दुखणे अशा समस्या जास्त असतात. कुणाला अशक्तपणा जाणवत असेल चक्कर येत असेल तर त्याचे बीपी चेक करून त्याप्रमाणे उपचार करावे लागतात त्याप्रमाणे औषध दिले जाते. वारकऱ्यांची सेवा करणाऱ्यांमध्ये वसईतील डॉ. गोविंद पठारे, डॉ. सुरेश महाजन, डॉ. उदय म्हस्के, डॉ. चेतन सोनवणे, डॉ. उमेश घाटे, डॉ. स्वप्नील महाजन, डॉ. अप्पासाहेब वाघमारे, डॉ. कपिल पाटील, डॉ. अतुल पाटील, डॉ. निखिल खंदारे यांचा समावेश होता..वारकऱ्यांमधल्या विठ्ठलाची सेवावारक-यांमध्येच आम्हाला विठूरायाचे दर्शन होते. वर्षभर आम्ही काम करत असताना साधू संतांचा सहवास लाभत नाही. वारीत गेल्यानंतर वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे लोक एकत्र येऊन भक्तिमय वातावरणात आपली सुखदुख विसरून विठूमाउलीला भेटण्यासाठी जात असता. वारीची शिस्तही बघण्यासारखी असते. कुठेही गडबड गोंधळ नाही. चालताना कोणाला त्रास झाला, तर त्यांना आधार देत पुढे जाणे हे एकच काम सुरू असते. वेगळ्या अनुभवासाठी आणि वारक-यामधल्या विठ्ठलाची सेवा करण्यासाठी आम्ही वारीला जात असतो.डॉ. सुरेश महाजन, नायगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.