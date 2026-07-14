छापा, धमक्या आणि 6 लाखांची लूट... 'आम्ही FDA अधिकारी' म्हणत दुकानात घुसले, वसईतील 'स्पेशल 26'ची थरारक कहाणी

राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून धडक कारवाई सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर वसईमध्ये धक्कादायक फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या विभागातील अधिकारी असल्याची खोटी बतावणी करून एका स्वीट्स दुकानाच्या मालकाकडून तब्बल सहा लाख रुपये उकळल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी माणिकपूर पोलिसांनी चार जणांविरोधात फसवणूक, खंडणींचा गुन्हा दाखल केला आहे. विजय जाधव, स्वाती तुळसकर, तेजस राठोड, अशी आरोपींची नावं आहे. याशिवाय त्यांच्या एका साथीदाराविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, २३ जून रोजी आरोपी त्यांच्या स्वीट्स दुकानात आले होते. त्यांनी स्वतःची ओळख एफडीए अधिकारी असल्याचं सांगितलं. तसेच दुकानातील वस्तूंची तपासणी करू लागले. या वस्तूंमध्ये भेसळ असल्याचं सांगत त्यांनी दुकान सील करण्याची धमकी दिली. तसेच हे प्रकरण मिटवण्यासाठी ६ लाख रुपयांची मागणी केली. पैसे दिल्यानंतर संबंधित व्यक्तींच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने दुकानादाराने अखेर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली..Premium|Tribal woman justice struggle : आदिवासी महिलेच्या न्यायासाठी उभा राहिलेला ऐतिहासिक संघर्ष.धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपींपैकी विजय जाधव आणि स्वाती तुळसकर यांच्याविरोधात यापूर्वीही बोरीवली परिसरातील एका हॉटेल व्यावसायिकाची बनावट एफडीए अधिकारी बनून फसवणूक केल्याचा गुन्हा नोंद आहे. त्यामुळे बनावट एडीए अधिकाऱ्याचं रॅकेट चालवतता की काय, अशी शंका उपस्थित होते आहे..FDA Raid in Pune: कुंजीरवाडीत एफडीएची धडक छापा; ६६ हजारांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त, दुकान सीलबंद, विक्रेता व पुरवठादारावर गुन्हा.याप्रकरणी माणिकपूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरु आहे. चौघांशिवाय या घटनेत आणखी कुणी सहभागी आहे का? याचाही तपासही पोलीस करत आहेत.चौघेही सध्या फरार असून त्याचा शोध घेतला जातो आहे. खरं तर गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून दूध, पनीर, खाद्यतेल आणि इतर खाद्यपदार्थांमधील भेसळीविरोधात मोठ्या प्रमाणावर धाडी टाकल्या जात आहेत. त्याचा फायदा घेत फसवणुकीच्या घटना वाढल्याचं दिसून येते आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.