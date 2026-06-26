मुंबई

Mumbai: वसईत ‘चिवणी’ची रेलचेल खवय्यांची बाजारात झुंबड; पहिल्या वळगणीच्या चिवणीला मोठी मागणी; खाड्यांमध्ये मासेमारांची लगबग

First Catch of Chivni Fish Arrives in Vasai: वसईमध्ये पावसाच्या आगमनानंतर पहिल्या वळगणीची चिवणी मासळी मोठ्या प्रमाणात बाजारात दाखल झाली आहे.
Mumbai

Mumbai

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार: वसई तालुक्यात पावसाने दोन दिवसापूर्वी दमदार हजेरी लावताच पहिल्या वळगणीची चविष्ट ‘चिवणी’ मासळी बाजारात मोठ्या प्रमाणात दाखल होऊ लागली आहे. वसई परिसरातील विविध मासळी बाजारांमध्ये चिवणी विक्रीसाठी येत असून, ती खरेदी करण्यासाठी खवय्यांनी मोठी गर्दी होत आहे.

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