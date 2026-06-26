Mumbai: वसईत ‘चिवणी’ची रेलचेल खवय्यांची बाजारात झुंबड; पहिल्या वळगणीच्या चिवणीला मोठी मागणी; खाड्यांमध्ये मासेमारांची लगबग

विरार: वसई तालुक्यात पावसाने दोन दिवसापूर्वी दमदार हजेरी लावताच पहिल्या वळगणीची चविष्ट ‘चिवणी’ मासळी बाजारात मोठ्या प्रमाणात दाखल होऊ लागली आहे. वसई परिसरातील विविध मासळी बाजारांमध्ये चिवणी विक्रीसाठी येत असून, ती खरेदी करण्यासाठी खवय्यांनी मोठी गर्दी होत आहे..एका बाजूला १ जून पासून समुद्रातील मासे मारी बंद झाल्याने मासे खाणाऱ्यांची पंचायत झाली असतानाच पावसाळ्याच्या सुरुवातीला मिळणारी पहिल्या वळगणीची चिवणी विशेष चविष्ट मानली जाते. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या मासळीला मोठी मागणी निर्माण झाली आहे..Tukaram Mundhe: विधानसभेत मोठी घोषणा; FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बदली नाही, भेसळ माफियांना धक्का!.बाजारात एका वाट्याची किंमत २०० रुपयांपासून ५०० रुपयांपर्यंत किंमत मिळत आहे . चिवणी ताजी आणि चांगल्या प्रतीची मिळत असल्याने ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जात आहे..दरम्यान, जुचंद्र, मालजीपाडा, उमेळमान आणि टिवरी परिसरातील खाड्यांमध्ये चिवणी पकडण्यासाठी स्थानिक मासेमारांची लगबग वाढली आहे. पहाटेपासूनच मासेमार पाग, जाळी आणि पारंपरिक साधनांसह खाडीकाठी दाखल होत असून, चिवणी पकडण्यासाठी मोठी मेहनत घेत आहेत..Chandrapur: किडनी तस्करीतील मुख्य दुवा पोलिसांच्या हाती; पत्नी सहआरोपी होण्याच्या भीतीने डॉ. रविंद्रपाल सिंगची शरणागती.पावसाळ्याच्या सुरुवातीसोबतच चिवणीच्या आगमनामुळे मासेमारांमध्येही उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून, पुढील काही दिवस बाजारात चिवणीची आवक आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.