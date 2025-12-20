Vasai Virar News : ऐतिहासिक वसई किल्ल्यात चित्रीकरणाच्या नावाखाली हुल्लडबाजी; पुरातन वास्तूंना नुकसान!

विरार : ऐतिहासिक वसई किल्ल्यात वेब सिरीज व चित्रपटाच्या चित्रीकरणाच्या युनिट्सने मागील काही काळात घुमाकुल घातला आहे पुरातत्त्व विभागाच्या अधिनियमानुसार येथील वास्तूंना चित्रीकरण करताना नुकसान पोहोचू नये असे असतानाही याठिकाणी त्या नियमाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. या विरोधात वसईतील इतिहास प्रेमीनी शुक्रवारी पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संपर्क साधून तक्रारी केल्या. .याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, वसईतील ऐतिहासिक किल्ल्यात फ्रान्सिस्कन चर्चमधे चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू होते या दरम्यान आवश्यक नियमावली न पाळून शिलालेखा वरती चूल लावून अन्नपदार्थ शिजवत असल्याचे आढळून आले. या बरोबरच या ऐतिहासिक वास्तूत विविध ठिकाणी सेट्स उभारून या वास्तूस हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. शुक्रवारी सकाळी काही महिला कलाकार अर्ध नग्न अवस्थेत येथे धूम्रपान करीत असल्याचे निष्पन्न झाले त्यामुळे इतिहास प्रेमींमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली आहे. यापूर्वी सदर ठिकाणी अशाच स्वरूपाची घटना घडली होती. कांतारा टू या चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरु होते. त्यावेळी याच पुरातन वास्तुत मोठ्या प्रमाणात कचरा करण्यात आला होता. त्यावेळी पुरातत्व विभागावरती मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. त्यानंतर विभागाला खडबडून जाग आली होती..Mumbai: भाजप आमदाराने रिक्षाचालकाच्या कानशिलात लगावली; मुंबईतील धक्कादायक घटना, कारण काय?.याबाबत पुरातत्व विभागाचे अधिकारी कैलास शिंदे यांना विचारणा केली असता शुक्रवारच्या घडलेल्या घटने संदर्भात आपण पोलीस तक्रार देणार असून संबंधितांविरोधात एफ आय आर दाखल करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्याची माहिती दिली. वसई पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाळकृष्ण घाडीगावकर यांनी दिलेल्या माहितीत पुरातत्त्व विभागाकडून तक्रार देण्यात आलेली नाही त्यामुळे संबंधितां विरोधात एफ आय आर करण्यास अडचण निर्माण झालेली आहे विभागाने तक्रार दिल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल अशी प्रतिक्रिया दिली ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.