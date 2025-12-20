मुंबई

Vasai Virar News : ऐतिहासिक वसई किल्ल्यात चित्रीकरणाच्या नावाखाली हुल्लडबाजी; पुरातन वास्तूंना नुकसान!

Vasai Fort : ऐतिहासिक वसई किल्ल्यात चित्रपट व वेब सिरीज चित्रीकरणादरम्यान नियमभंग होत पुरातन वास्तूंना नुकसान झाल्याचा आरोप झाला आहे. या प्रकाराविरोधात इतिहासप्रेमींनी तक्रारी केल्या असून पुरातत्त्व विभाग एफआयआर दाखल करण्याच्या तयारीत आहे.
विरार : ऐतिहासिक वसई किल्ल्यात वेब सिरीज व चित्रपटाच्या चित्रीकरणाच्या युनिट्सने मागील काही काळात घुमाकुल घातला आहे पुरातत्त्व विभागाच्या अधिनियमानुसार येथील वास्तूंना चित्रीकरण करताना नुकसान पोहोचू नये असे असतानाही याठिकाणी त्या नियमाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. या विरोधात वसईतील इतिहास प्रेमीनी शुक्रवारी पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संपर्क साधून तक्रारी केल्या.

