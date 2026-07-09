मुंबई

Mumbai: वसईत तीन दिवसात पावसाच्या उच्चांगाची नोंद ; वसईत १०७३ मिमी पाऊस

Vasai Records 1,073 mm Rainfall in Three Days: पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यात अवघ्या तीन दिवसांत १०७३ मिमी पावसाची नोंद झाली असून पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
Mumbai

Mumbai

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार : वसई विरार मध्ये ४ ते ७ या तीन दिवसात पावसाने उच्चांग गाठला असून, या पावसाने पालघर जिल्हात पूरसदृश स्थिती निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे. वसई मध्ये तीनदिवसात १०७३ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.

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