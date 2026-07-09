Mumbai: वसईत तीन दिवसात पावसाच्या उच्चांगाची नोंद ; वसईत १०७३ मिमी पाऊस

विरार : वसई विरार मध्ये ४ ते ७ या तीन दिवसात पावसाने उच्चांग गाठला असून, या पावसाने पालघर जिल्हात पूरसदृश स्थिती निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे. वसई मध्ये तीनदिवसात १०७३ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. .जून महिना जवळपास कोरडा गेला असतानाच जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरु झालेल्या पावसाने ४ ते ७ जुलै दरम्यान वसई तालुक्यात हाहाकार माजवला पाठीच्या गावात आणि शहरात मोठ्या प्रमाणावर पाणी घुसुन पूरसदृश स्थिती निर्माण झाली होती..या पावसाचा फटका नागरिकांच्या जनजीवनाला बसला त्यातच चार दिवस वीज नसल्याने नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचेही हाल झाले होते. वीज नसल्याने पंप बंद असल्याने पाणी वरती चढवता येत नव्हते. तर दुसऱ्या बाजूला इंटरनेट सेवा हि कोलमलदली होती. पावसाचा सगळ्यात जास्त फटका हा रेल्वेला बसला रेल्वे ट्रॅकवर पाणी आल्याने लागोपाठ तीन दिवस रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली होती..Monsoon India 2026 : मान्सूनने देश व्यापला ! मुंबईत २७ वर्षांचा विक्रम मोडीत, अनेक राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा .पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यात सरासरी २४५ मिमी इतका पाऊस दरदिवसद्धी पडला तर ४ ते ७ या तीन दिवसात तालुक्यात १०७३ मिमी इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे. वाडा तालुक्यात दिवसाला २६५ मिमी तर तीनदिवसात १२१४ मिमी,धनु मध्य दिवसाला सरासरी २७९ मिमी.तर तीनदिवसात १०१९ आणि पालघर मध्ये दिवसाला २२० तर तीन दिवसात २९३ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे..या मुसळधार पावसाने वसई विरार मधील महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेचे तीन तेरा वाजवाळ्याचे समोर आले आहे. त्यातच अनधिकृत बांधकामाचे मुले छोटे झालेले नाले आणि पावसाळी पाणी जाण्याचे बंद झालेले मार्ग त्याच प्रमाणे बुजविलेली बावखले याचा फटका पाण्याचा निचरा होण्यास बसल्याचे बोलले जात आहे..RBI चा मोठा निर्णय! SMS अलर्ट आता मोफत; बँका ग्राहकांकडून शुल्क आकारू शकणार नाहीत.शेतकरी चिंतेतपाऊस सुरु झाल्याने शेतात पेरण्या केलेल्या शेतकऱ्यांना मात्र मुसळधार पावसाचा फटका बसला असून ,पेरलेले बियाणे वाहून गेल्याने शेतकर्या पुढे दुभार पेरणीचे आव्हान उभे राहिले आहे. पेरणी केलेल्या पैकी २० टक्के बियाणे रुजल्याने शेतकरी चिंतेत पडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.