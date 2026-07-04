Mumbai: वसई तहसीलदार कार्यालय धोकादायक?; महानगरपालिकेच्या नोटीसीला तब्बल तीन वर्षे केराची टोपली

विरार: वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने तहसीलदार कार्यालयाच्या इमारतीची धोकादायक अवस्था लक्षात घेऊन १० ऑगस्ट २०२३ रोजी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम २६४ अन्वये स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र, जवळपास तीन वर्षे उलटूनही या नोटीसीची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे समोर आले असून प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे नागरिक, वकील, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..महानगरपालिकेने दिलेल्या नोटीसमध्ये इमारतीच्या कॉलम व बीमला तडे गेल्याचे, स्लॅबचा काही भाग जीर्ण झाल्याचे तसेच इमारतीतील स्टील गंजलेल्या अवस्थेत असल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर तात्काळ स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचा अहवाल महानगरपालिकेकडे सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते..Nashik: अमृतकुंडातील शिवलिंग 'नव्याने प्रकट' नाही, त्र्यंबकेश्वर देवस्थानने केला खुलासा.मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या गंभीर नोटीसकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान, यावर्षीच्या पावसाळ्यात इमारतीत अनेक ठिकाणी गळती सुरू झाली असून छतामधून पाणी झिरपत असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाने थोड्या भागात तात्पुरते प्लास्टिक कापड या इमारतीवर टाकलेले आहे. त्यामुळे ही समस्या सुटणार नाही. सदर तहसील कार्यालयाच्या टेरेसवर माती टाकून उन्हाळी बाग फुलवली जाते. हे 'टेरेस गार्डन' या इमारतीच्या मुळावर आल्याच्या शक्यता आहे. तरीही, वसई तहसीलदार दीपक गायकवाड यांच्याकडून कुठलीच कारवाई केली जात नाही. अशा परिस्थितीत रोज शेकडो नागरिक विविध शासकीय कामांसाठी तहसील कार्यालयात येत आहेत. त्याचबरोबर अधिकारी, कर्मचारी आणि वकीलही या इमारतीत तासन्तास काम करत असल्याने कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..CM पुष्कर सिंह धामी यांचे सत्तेत यशस्वी ५ वर्षे पूर्ण! ऋषिकेशमधून 'जन जन की सरकार, जन जन के द्वार' मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरू.विशेष म्हणजे, महानगरपालिकेच्या नोटीसमध्ये स्पष्ट शब्दांत नमूद करण्यात आले आहे की, आवश्यक कारवाई न करता इमारतीचा वापर सुरू ठेवल्यामुळे जीवित किंवा वित्तहानी झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधितांवर राहील. तरीदेखील आजपर्यंत स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.शासकीय कार्यालये ही नागरिकांना सुरक्षित सेवा देण्यासाठी असतात. मात्र, स्वतः शासकीय कार्यालयच धोकादायक अवस्थेत असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी सुरक्षिततेची अपेक्षा कोणाकडून करायची, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..आता जिल्हाधिकारी, महसूल विभाग आणि वसई-विरार महानगरपालिका यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन स्वतंत्र चौकशी करावी, संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, इमारतीचे तात्काळ स्ट्रक्चरल ऑडिट करून अहवाल सार्वजनिक करावा आणि आवश्यक असल्यास पर्यायी सुरक्षित ठिकाणी तहसील कार्यालय हलवावे, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे.मात्र, महानगरपालिकेच्या धोक्याच्या इशाऱ्यानंतरही प्रशासन जागे होणार कधी? की एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेची वाट पाहिली जात आहे? असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत..सदर बाबत पालिकेचे अभियंता (ठेका) मृण्मयी राठोड यांना विचारणा केली असता, तहसीलदार कार्यालयातून अजूनही याबाबत कुठलेच अहवाल सादर करण्यात आलेले नाही. याबाबत पुर्ननोटीस बजावण्यात येईल. अशी माहिती दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.