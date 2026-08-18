Vasai Virar Garbage Crisis: वसई-विरारमध्ये १५ लाख टन कचऱ्याचा डोंगर; डम्पिंग ग्राऊंडमुळे नागरिकांचा श्वास कोंडला, आरोग्याला गंभीर धोका

विरार : वसई-विरार शहराची लोकसंख्या आणि विस्तार झपाट्याने वाढत असताना कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न मात्र दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. गोखिवरे-भोयदापाडा येथील डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्याचे प्रचंड ढीग साचले असून, जुन्या कचऱ्याचे प्रमाण सुमारे १५ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यातच दररोज नव्याने निर्माण होणारा तब्बल १ हजार ते १ हजार २०० मेट्रिक टन कचरा जमा होत असल्याने डम्पिंग ग्राऊंडवरील भार कमी होण्याऐवजी सातत्याने वाढत आहे. परिणामी परिसरातील नागरिकांना दुर्गंधी, धूर आणि अस्वच्छतेचा सामना करावा लागत असून, त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..डम्पिंग ग्राऊंडवरील जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उभारण्यात आलेला जैव-मिथेन प्रकल्प मागील सुमारे वर्षभरापासून बंद आहे. हा प्रकल्प बंद असल्याने कचऱ्यावरील प्रक्रिया रखडली असून, नव्या कचऱ्याला जागा करण्यासाठी प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी नव्या कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे..कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमधून येणाऱ्या तीव्र दुर्गंधीमुळे गोखिवरे आणि भोयदापाडा परिसरातील नागरिक त्रस्त आहेत. पावसाळ्यात कचऱ्यातून झिरपणारे दूषित पाणी परिसरात वाहून येत असल्याने परिस्थिती आणखी बिकट होते. काही वेळा कचऱ्याला आग लागल्याने धुराचे लोट पसरतात. याचा परिणाम परिसरातील हवेच्या गुणवत्तेवर होत असून, नागरिकांना खिडक्या-दारे बंद ठेवण्याची वेळ येत असल्याच्या तक्रारी आहेत.दुसरीकडे, शहराच्या विविध भागांतही उघड्यावर कचरा टाकण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. नालासोपारा येथील अग्रवाल नगर, सनसिटी, श्रीप्रस्थ मार्ग तसेच महामार्गालगतच्या काही भागांत कचऱ्याचे ढीग दिसून येतात. 'क्लीन-अप मार्शल'ची नियुक्ती करूनही काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन सुरू असल्याने कारवाई अधिक कठोर करण्याची मागणी होत आहे..शहरातील मोठ्या कचरा उत्पादक आस्थापनांकडून दररोज निर्माण होणाऱ्या १०० किलोपेक्षा अधिक कचऱ्याचे स्रोतावरच वर्गीकरण व व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. तसेच धोकादायक किंवा अनधिकृत इमारती पाडल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या बांधकाम मलब्याची स्वतंत्र विल्हेवाट लावणे गरजेचे आहे. अलीकडे पाडण्यात आलेल्या ४१ इमारतींच्या मलब्यामुळेही नव्या डम्पिंगसाठी जागेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या तुलनेत प्रक्रिया क्षमता वाढविणे, ओला-सुका कचरा वेगळा करणे, पुनर्वापराला चालना देणे आणि बंद पडलेला जैव-मिथेन प्रकल्प तातडीने सुरू करणे, या उपाययोजना केल्याशिवाय कचऱ्याचा डोंगर कमी होणे कठीण आहे. महापालिकेने नागरिक, व्यावसायिक आणि प्रशासन या तिन्ही घटकांची जबाबदारी निश्चित करून कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.