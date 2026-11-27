विरार : मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश धुडकावून रेल्वे स्थानक परिसरात अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई करण्यास प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप करत, भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी आज (२७ नोव्हेंबर) वसई-विरार महानगरपालिकेच्या महासभेपूर्वी जोरदार निदर्शने केली. विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले..शहरातील फेरीवाल्यांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेता, रेल्वे स्थानक परिसरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर आठ दिवसांत कडक कारवाई करण्याचे निर्देश महापौर अजीव पाटील यांनी दिले होते. दिवाळीपूर्वी पार पडलेल्या महासभेतही त्यांनी प्रशासनाला याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. मात्र, महापौरांच्या या निर्देशांनंतरही पालिका प्रशासनाने आजतागायत कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही..प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळे शहरात अनधिकृत फेरीवाल्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून, वाहतूक कोंडी आणि पादचाऱ्यांच्या अडचणींमध्ये मोठी भर पडली आहे, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी प्रसार माध्यमांसोबत बोलताना दिली. न्यायालयाच्या आदेशांची आणि महापौरांच्या सूचनांची अंमलबजावणी होत नसल्याने संतप्त झालेल्या भाजप नगरसेवकांनी आजच्या महासभेपूर्वी एकत्र येत पालिका प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा निषेध नोंदवला व महापौरांना न्याय देण्याची मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.