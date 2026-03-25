Vasai-Virar News : आदर्श महापौर! सत्तेचा मोह सोडला, ८५ हजारांचे मानधन नाकारले; वसई-विरार महापौरांच्या निर्णयाचा राज्यभर डंका

विरार : पैसे आणि सत्ता मिळविण्यासाठी राजकीय नेते कोणत्याही ठरला जाऊ शकतात हे आपण पाहिले असतानाच वसई विरार महानगरपालिकेच्या महापौरांनी मात्र याला छेद दिला असून त्यांनी पालिकेकडून मिळणारे सर्व भत्ते नाकारून एक वेगळा संदेश समजला आणि राजकीय नेत्यांना दिला आहे. शहरातील करदात्यांच्या करातून मिळणाऱ्या वाहनभत्ता आणि मानधनाच्या स्वरुपात महिन्याचे तब्बल ८५ हजार रुपये वसई-विरार महापालिकेचे महापौर अजीव पाटील यांनी नाकारले आहेत. यापूर्वी महापौरांचे जेष्ठ बंधू माजी महापौर राजीव पाटील यांनीही पालिकेचे सर्व भत्ते नाकारले होते. .वसई-विरार महापालिका क वर्गात येत असल्याने येथील सर्व ११५ नगरसेवकांना दरमहा दहा हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे महापौर, उपमहापौर स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता आणि प्रभाग समितीच्या सभापतीना वाहनपता दिला जाणार आहे.वसई-विरार महापालिकेच्या महापौरांना वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता महणून दरमहा ७५ हजार रुपये दिल्या जाणार आहे. मासाठी वाहन विभागाकडून महापौर अजीव पाटील यांना माहिती देत, वाहनभत्ता मागणीचा अर्ज करण्या बाबत त्यांना विंनती करण्यात आली. .मात्र महापौर पाटील यांनी दर महिन्याला मिळणारा ७५ हजार रुपये वाहन भत्ता आणि दहा हजार रुपये मानधन हे दोन्हीही नाकारले आहेत. विशेष म्हणजे अवीव पाटील यांचे ज्येष्ठ येष्ठ बंधू वसई-विरार चे पहिले महापौर राजीव पाटील यांनी सुद्धा महापालिकेकडून कोणत्याही स्वरूपाचा भत्ता आणि मानधन घेतले नव्हते महापौर अजीव पाटील यांच्या ह्या निर्णयाची सद्य वसई विरार मध्ये चर्चा सुरु असून त्यांचे याबद्दल अभिनंदन करण्यात येत आहे.