Vasai Virar drainage cleanup: वसई-विरारमध्ये ५ जूनपर्यंत २०० हून अधिक नाल्यांची सफाई; फ्लड गेट्स, होल्डिंग पाँड्स अद्याप रखडले

विरार : वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रात दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी भरत असल्याने यावर्षी पालिकेने नाले सफाईचा कमला वेग दिला आहे. आता पर्यंत पालिका क्षेत्रातील २०० नाल्यांची सफाई झाल्याचं दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. नालेसफाईवर अवलंबून 'होल्डिंग पाँड्स' आणि गेट्स सारख्या उपाययोजना तातडीने करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. .वसई-विरारमध्ये नागरीकरण, बेकायदा बांधकामे आणि नैसर्गिक नाल्यात झालेला अतिक्रमण यामुळे वसई बुडण्याची समस्या तीव्र झाली आहे. अल्पावधीत पालेल्या पावसातही सदन भागांत राणी साचत असल्याने तगरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही स्थिती टाळण्यासाठी महापालिकेने यंदा विशेष नियोजन केले आहे.दरम्यान, दरवर्षी अपूर्ण नालेसफाईमुळे उद्भवणाऱ्या पूरस्थितीवरून प्रशासनावर टीका होत असते. मुसळधार पाऊस आणि भरती एकाच वेळी आल्यास शहरात पाणी शिरण्याचा धोका वाढतो. यावर उपाय म्हणून 'फ्लड गेट्स' बसवण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. तसेच पाण्याचा निचरा करण्यासाठी 'होल्डिंग पौड्स' उभारण्याचे प्रस्तावही आहेत. मात्र, या दोन्ही उपाययोजना अद्याप प्रत्यक्षात आलेल्या नाहीत. .शहरात सुमारे १९१ किलोमीटर लांबीचे २०० हून अधिक नाले असून, १७ कोटींचे नियोजन, २५ टक्के काम पूर्ण पूरटाळण्यासाठी पालिकेचे ५ जूनपर्यंत नालेसफाई पूर्ण करण्याचे उद्दिष्टनालेसफाई सुरूः फ्लड गेट्स, होल्डिंग पाँड्स प्रलंबित२०० हुन अधिक नाल्यांची सफाई.