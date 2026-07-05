मुंबई

Vasai-Virar: वसईतील नैसर्गिक सौंदर्यावर बंदी; धबधबे, समुद्र किनारे आणि पर्यटन स्थळावर जाण्यास नो एन्ट्री, कधीपर्यंत?

Vasai-Virar Monsoon Tourism Ban : वसईतील धबधबे, समुद्र किनारे आणि पर्यटन स्थळावर जाण्यास १० दिवस बंदी घालण्यात आली आहे. पावसाळ्यात घडणाऱ्या दुर्दैवी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Vasai-Virar Waterfall, Beaches Banned

Vasai-Virar Waterfall, Beaches Banned

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार : वसई तालुक्याला नैसर्गिक सौंदर्य लाभले आहे. एका बाजूला उंच डोंगर त्यातून पावसाळ्यात वाहणारे धबधबे,तर दुसऱ्या बाजूला पसरलेला अथांग समुद्र त्यामुळे वसई विरार मध्ये पर्यटकांची संख्या मिथ्या प्रमाणावर असते. वसई-विरार परिसरातील निसर्गरम्य धबधबे, नद्या आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर पावसाळ्यात दरवर्षी अनेक दुर्दैवी दुर्घटना घडत असतात.

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