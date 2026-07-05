Vasai-Virar: वसईतील नैसर्गिक सौंदर्यावर बंदी; धबधबे, समुद्र किनारे आणि पर्यटन स्थळावर जाण्यास नो एन्ट्री, कधीपर्यंत?

विरार : वसई तालुक्याला नैसर्गिक सौंदर्य लाभले आहे. एका बाजूला उंच डोंगर त्यातून पावसाळ्यात वाहणारे धबधबे,तर दुसऱ्या बाजूला पसरलेला अथांग समुद्र त्यामुळे वसई विरार मध्ये पर्यटकांची संख्या मिथ्या प्रमाणावर असते. वसई-विरार परिसरातील निसर्गरम्य धबधबे, नद्या आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर पावसाळ्यात दरवर्षी अनेक दुर्दैवी दुर्घटना घडत असतात. .चिंचोटीचा धबधबा, तुंगारेश्वर,पारोळा येथील धबधबे, वसई,अर्नाळा,भुईगाव,कळंब याठिकाणचे समुद्र किनारे या ठिकाणी मान्सून सुरू होताच मोठ्या संख्येने पर्यटक या भागात गर्दी करतात. मात्र, अनेक अतिउत्साही पर्यटक मद्यपान करून पाण्याच्या प्रवाहात जाणे, स्टंटबाजी करणे, उंच ठिकाणाहून पाण्यात उड्या मारणे आणि पाण्याचा अंदाज नसतानाही पाण्यात उतरणे अशा गोष्टी करतात यामुळे बुडण्याच्या आणि पाण्याच्या वेगवान प्रवाहात अडकण्याच्या घटना घडतात. या दुर्घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाने या पर्यटन स्थळांवर १५ जुलैपर्यंत बंदी घातली आहे. .परिमंडळ २ चे पोलीस उपायुक्त अशोक वीरकर आणि परिमंडळ ३ चे पोलीस उपायुक्त शशिकांत बोराटे यांनी वसई, नायगाव, वालीव, अर्नाळा, विरार, पेल्हार, मांडवी , बोळींज आणि नालासोपारा पोलीस ठाण्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पर्यटन स्थळांवर 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३' चे कलम १६३ (१) (२) नुसार मनाई आदेश लागू केला आहे. जो कोणी या नियमांचे उल्लंघन करेल, त्याच्याविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे..Mumbai Rain News : झाडं रस्त्यावर पडल्यानं बेस्टचा खोळंबा, डझनभर मार्ग बदलले; प्रवाशांचे प्रचंड हाल.या आदेशानुसार वसईमधील सुरुची, रानगाव, भुईगाव,कळंब बेनापट्टी, ब्राम्हण पाडा,अर्नाळा हे समुद्र किनारे, तसेच देवकुंडी (कामण), चिंचोटी धबधबा, आणि राजावळी खदाण या ठिकाणी जाण्यास बंदी आहे. तसेच विरारमधील फुलपाडा डॅम, कुंभारपाडा तलाव, तुंगारेश्वर धबधबा, जेट्टी परिसर, तानसा नदी, पेल्हार धरण आणि अर्नाळा, कळंब, नवापूर, राजोडी या समुद्र किनाऱ्यांवरही पर्यटकांना जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. पावसाचा आणि पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने होणारे अपघात टाळण्यासाठीच प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असून, नागरिकांनी आणि पर्यटकांनी पोलिसांना मदत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..पर्यटन स्थळावर पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र जमण्यास मनाई असेल. पावसामुळे वेगाने वाहणाऱ्या पाण्यात, खोल पाण्यात उतरण्यास आणि धबधब्यांच्या प्रवाहाखाली बसण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पावसाळ्यात धोकादायक झालेली ठिकाणे, धबधबे, दऱ्यांचे कठडे आणि धोकादायक वळणांवर सेल्फी काढणे किंवा कोणत्याही प्रकारचे चित्रीकरण करण्यास सक्त मनाई आहे..Mumbai Rain: मुंबईत कोसळधार, तरी पाण्याची चिंता कायम! ७ धरणांच्या साठ्यात फक्त ३ टक्के वाढ, आकडेवारी समोर.निसर्गनिर्मित धबधब्यांच्या परिसरात मद्यपान करणे, मद्यधुंद अवस्थेत प्रवेश करणे, मद्य बाळगणे, त्याची वाहतूक करणे, अनधिकृत विक्री करणे आणि उघड्यावर मद्य पिणे यावर पूर्णपणे बंदी असेल. सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या आवाजात डीजे किंवा ध्वनिक्षेपक लावून ध्वनी प्रदूषण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.