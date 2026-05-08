Vasai Virar Politics: वसई-विरार मनपात समिती निवडणूक निकाल जाहीर; बिना फुरट्याडो व निलेश देशमुख विजयी!

विरार: महिला व बालकल्याण समिती व आरोग्य समिती सभाप्तीची निवडणूक आज पीठासीन अधिकारी डॉ.इंदूरणी जखड यांच्या उलस्थितीत पार पडली.या निवडणुकीत महिला व बालकल्याण समिती सभापतीपदी बहुजन विकास आघाडीच्या नबिन मायकल फुरट्याडोतर आरोग्य समिती सभापतिपदी निलेश देशमुख निवडून आले आहेत..आज महिला व बालकल्याण आणि आरोग्य समिती सभापतीपदाची निवडणूक बहुजन विकास आघाडी आणि भाजप मध्ये थेट लढत झाली.महिला व बालकल्याण समितीवर 16 सदस्यता मधून 1 सदस्य गैरहजर राहिल्याने ह्या निवडणुकीत बिना फुरट्याडो यांना 9 तर भाजपच्या सानवी यंदे तर उपसभापतीपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत यांना 5 मते मिळून बिना फुरट्याडो निवडून आल्या तर उपसभापतीपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत बहुजन च्या सुवर्णा पाटील यांना 9 तर भाजपच्या मीना निकम याना 5 मते पडून सुवर्णाचे पाटील या निवडून आल्या.. आरोग्य समितीसाठी झालेल्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीच्या निलेश देशमुख यांना 10 मते मिळाली तर भाजपच्या डॉ योगिता करंजकर यांना 6 मते मिळाली आणि निलेश देशमुख हे निवडून आले आहेत. .उपसभापतीपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीच्या निषाद चोरगे यांना 10 मते मिळाली तर भाजपकडून उभ्या असलंएल्या जितेंद्र राऊळ यांना 6 मते मिळाली आणि निषाद चोरघे हे निवडून आले. निवडणुकीनंतर महापौर अजीव पाटील,उपमहापौर मार्शल लोपीस,सभागृनेता प्रफुल साने,स्थायी समिती सभापती प्रवीण शेट्टी,माजी महापौर नारायण मानकर तसेच माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर आणि क्षितिज ठाकूर यांनी अभिनंदन केले आहे.