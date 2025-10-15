मुंबई

चौरस फुटाच्या हिशोबाने घेतली लाच, जमवली १६९ कोटींची माया; माजी आयुक्ताची ७१ कोटींची मालमत्ता EDने केली जप्त

ED Action: लाचखोरीप्रकरणी माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्याविरोधात ईडीने आरोपपत्र दाखल केले आहे. लाचखोरीतून त्यांनी १६९ कोटी रुपये जमवले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी लाचखोरीतून तब्बल १६९ कोटी रुपये जमवले. या पैशांतून त्यांनी सोने-चांदीचे दागिने, हिरे, मोती, महागड्या साड्या खरेदी केल्या. तसेच पत्नीच्या नावे मालमत्ताही खरेदी केल्याचा दावा ईडीने केला आहे. नुकतेच त्यांच्याविरोधातील आरोपपत्र ईडीने विशेष पीएमएलए न्यायालयात दाखल केले.

