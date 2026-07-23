Mumbai News: मुंबईतील हिराबाई अपार्टमेंट सील, पालिकेची कारवाई; ६५ कुटुंबावर बेघर होण्याची वेळ

विरार : विरार पूर्वेतील फुलपाडा परिसरातील हिराबाई अपार्टमेंटमध्ये चौथ्या मजल्यावरील स्लॅबचा काही भाग कोसळल्यानंतर वसई-विरार महापालिकेने इमारत धोकादायक घोषित करून ती रिकामी केली आणि प्रवेशद्वार सील केले. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात ६५ कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे..प्रभाग समिती 'सी'च्या सहाय्यक आयुक्त अश्विनी मोरे व अभियंता अक्षय ठाकूर यांनी घटनास्थळी पाहणी करून सोसायटी पदाधिकारी व रहिवाशांशी चर्चा केली. इमारतीची सी-२ (ए) श्रेणीतील आवश्यक संरचनात्मक दुरुस्ती तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या..Mumbai Crime: रेल्वेच्या वरिष्ठ अभियंत्याची २६ लाखांना फसवणूक, आरोपींमध्ये रेल्वे अधिकाऱ्याचा समावेश.दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर अधिकृत संरचनात्मक अभियंत्याचा अहवाल महापालिकेकडे सादर करावा लागणार असून, त्याची पडताळणी समाधानकारक झाल्यानंतरच सील हटवून रहिवाशांना प्रवेश दिला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..निवासाचा प्रश्न गंभीरप्रशासनाने सुरुवातीला जीवदानी मंदिर परिसरात नागरिकांची तात्पुरत्या निवासाची व्यवस्था केली होती, मात्र ती केवळ दोन दिवसांसाठीच होती. त्यानंतर प्रत्येक कुटुंबाला स्वतःची व्यवस्था करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्ती असलेल्या कुटुंबांची विशेष गैरसोय होत असून, अनेक कुटुंबांसमोर निवासाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही रहिवासी नातेवाइकांकडे तात्पुरते राहत आहेत, तर अनेकांना भाड्याने घर मिळत नसल्याने मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..इमारतीबाहेर पोलिसांचा बंदोबस्तकोणतीही अनुचित घटना घडू नये आणि सील केलेल्या इमारतीत अनधिकृत प्रवेश होऊ नये, यासाठी विरार पोलिसांनी इमारतीबाहेर बंदोबस्त तैनात केला आहे..म्हात्रे तुरुंगात राहिल्याने फरक नाही पडणार, डॉक्टर मारहाण प्रकरणी उच्च न्यायालयाने जामिनाला दिलेली स्थगिती कायम.इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मुसळधार पावसामुळे काम करण्यास थोडी अडचण येत आहे; पण लवकरच काम पूर्ण होईल आणि आम्ही पुन्हा आमच्या घरात जाऊ.- गुडू गुप्ता, रहिवासी.या इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम सध्या सुरू आहे. ते काम झाल्यानंतर त्या इमारतीचा दुरुस्तीचा अहवाल मिळेल. नंतरच त्या ठिकाणचे सील काढण्यात येईल.- अश्विनी मोरे, सहाय्यक आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.