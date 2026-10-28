Vasai Virar Municipal Corporation : वसई-विरार महानगरपालिकेचा प्रभाग रचना ठराव अखेर विखंडीत

विरार - वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजूर करण्यात आलेला प्रभाग रचनेचा वादग्रस्त ठराव महाराष्ट्र शासनाने अखेर निलंबित केला आहे. महानगरपालिकेच्या आर्थिक, प्रशासकीय तसेच व्यापक लोकहिताच्या विरोधात हा ठराव असल्याचा ठपका ठेवत नगरविकास विभागाने ही कारवाई केली आहे..वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने २० मार्च २०२६ रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रभाग रचना बदलण्याबाबतचा ठराव क्रमांक ०३ मंजूर केला होता. या ठरावानुसार नव्याने तयार करण्यात आलेल्या ९ प्रभाग समितींपैकी तब्बल ७ प्रभाग समितीच्या हद्दीमध्ये बदल करण्यात आला होता. यामध्ये प्रभाग समिती 'ए' चे क्षेत्रफळ वाढून ते अंदाजे ६५.६८ चौ.कि.मी. झाले होते, जे यापूर्वी महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी अंदाजे ३३.४३ चौ.कि.मी. इतके होते..तसेच प्रभाग समिती 'बी' चे क्षेत्रफळही वाढून १२.५२ चौ.कि.मी. झाले होते आणि या हद्दीतून रेल्वे लाईन जात असल्याने नागरिकांची गैरसोय होण्याची व प्रशासकीय कामकाज सुरळीत पार पाडण्यात अडचणी निर्माण होण्याची दाट शक्यता होती. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासनाला पत्र पाठवून हा ठराव जनहित आणि प्रशासकीयदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले होते..आयुक्तांच्या या अभिप्रायाची व प्रस्तावाची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ४५१ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करत सदर ठराव प्रथमच विखंडीत केला आहे. या निलंबनाच्या आदेशामुळे वसई-विरारमधील प्रभाग रचनेचा वाद सध्या थांबला असून, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४५ च्या कलम ४५१ (२) नुसार या प्रकरणी संबंधितांना ३० दिवसांच्या आत शासनाकडे निवेदन सादर करता येणार असल्याची माहिती शासनाकडून देण्यात आली आहे..राजकीय दबाव पोटी शासनाने घेतलेला निर्णय असा या निर्णयाचा अर्थ निघतो आहे. 20 मार्च ला घेतलेल्या ठरावावर निर्णय घेण्यास शासनाला जवळपास 8 महिने लागले यातच राजकारण दडले आहे.यापूर्वीच्या प्रभाग रचनेत ही रेल्वेच्या दोन्ही बाजूला प्रभाग समितीची रचना करणेत आली होती. आम्ही आता एकत्र बसून पुढे काय करायचे यावर निर्णय घेऊ. शेवटी हा निर्णय महासभेत होणार आहे.- निलेश देशमुख, आरोग्य समिती सभापती.महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४५ च्या कलम ४५१ (२) नुसार या निलंबन प्रकरणी संबंधितांना ३० दिवसांच्या आत शासनाकडे आपले निवेदन सादर करण्याची मुदत आहे. परंतु, या निमित्ताने विरोधक म्हणून भारतीय जनता पक्षाने जनहिताच्या मुद्द्यावर घेतलेली आक्रमक भूमिका अत्यंत यशस्वी ठरली असून, बविआच्या मनमानीला लगाम लागल्याने शहरात भाजपच्या रणनीतीचे जोरदार स्वागत होत आहे.- अशोक शेळके, गटनेता, भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.