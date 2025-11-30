मुंबई

Vasai Virar Election : वसई-विरारमध्ये ५२ हजार दुबार मतदारांचा धडाकेबाज उलगडा; महापालिकेची पथके घराघरांत तपासणीला!

Duplicate Voters : वसई-विरार महापालिका निवडणुकीपूर्वी तब्बल ५२ हजार ३७८ दुबार मतदारांची नोंद आढळल्याने प्रशासनाची धांदल उडाली आहे. पथकांकडून घराघरांत तपासणी सुरू असून अंतिम मतदार यादी २२ डिसेंबरला जाहीर होणार आहे.
Vasai Virar Municipal Election highlights major issues of duplicate voters

सकाळ वृत्तसेवा
विरार : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना वेग आला आहे. सद्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांचा प्रचार अंतिम टप्प्यात पोचला आहे. तर त्यानंतर जिल्हा परिषद आणि महानगपालिकेच्या निवडणूक घोषित होणार आहेत. विरार शहर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. पाच वर्षांनंतर पालिकेची निवडणूक पार पडणार आहे. महापालिका क्षेत्रात २९ प्रभाग येतात. २८. प्रभागांमध्ये प्रत्येकी चार नगरसेवक यावेळी निवडून द्यावयाचे आहेत. तर २९ व्या प्रभागातून तीन नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. अशा एकूण ११५ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे.वसई विरार महानगरपालिकेच्या २९ प्रभात सुमारे ५२ हजार ३०८ इतक्या प्रमाणात दुबार मतदार असून त्या मतदारांच्या सोधासाठी पालिका प्रशासनाने पथके नियुक्त करून मतदाराच्या शोधला सुरुवात केली आहे.

