Vasai Virar Election : वसई-विरारमध्ये ५२ हजार दुबार मतदारांचा धडाकेबाज उलगडा; महापालिकेची पथके घराघरांत तपासणीला!

विरार : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना वेग आला आहे. सद्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांचा प्रचार अंतिम टप्प्यात पोचला आहे. तर त्यानंतर जिल्हा परिषद आणि महानगपालिकेच्या निवडणूक घोषित होणार आहेत. विरार शहर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. पाच वर्षांनंतर पालिकेची निवडणूक पार पडणार आहे. महापालिका क्षेत्रात २९ प्रभाग येतात. २८. प्रभागांमध्ये प्रत्येकी चार नगरसेवक यावेळी निवडून द्यावयाचे आहेत. तर २९ व्या प्रभागातून तीन नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. अशा एकूण ११५ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे.वसई विरार महानगरपालिकेच्या २९ प्रभात सुमारे ५२ हजार ३०८ इतक्या प्रमाणात दुबार मतदार असून त्या मतदारांच्या सोधासाठी पालिका प्रशासनाने पथके नियुक्त करून मतदाराच्या शोधला सुरुवात केली आहे. .पालिकेच्या निवडणुकीसाठी सोडत प्रक्रिया ११ नोव्हेंबरला पूर्ण केली होती. त्यानंतर प्रभागातील प्रभागनिहाय मतदार याद्या पालिकेने गुरुवार २० नोव्हेंबरला प्रसिद्ध केल्या आहेड. या प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार यादीत ११ लाख २७ हजार ६४० इतक्या मतदारांचा समावेश आहे. या सर्व प्रभागांसाठी १ जुलै२०२५ पर्यंतची विधानसभा मतदार यादी गृहीत धरण्यात आली आहे. मागील काही महिन्यांपासून दुबार मतदार यांचा मुद्दा चागलाच गाजत आहे. असे असतानाच वसई विरार महापालिकेने जाहीर केलेल्या मतदार याद्यामध्ये विविध प्रभागात ५२ हजार ३७८ मतदार दुबार आहेत. दुबार मतदारांच्या संदभांत निवडणूक आयोगाकडून यादी आली आहे. त्यानुसार तो वगळण्यासाठी पालिका प्रशासनाने प्रक्रिया सुरू केली आहे..मतदार याद्यांवर हरकती-सूचनांचा पाऊस.निवडणूक आरक्षण सोडतीवर आतापर्यंत ३४९ हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. लवकरच या हरकतींची पडताळणी करून हरकतदारांना उत्तर कळवले जाईल, असे सहायक आयुक्त (निवडणूक) विश्वनाथ तळेकर यांनी सांगितले आहे. वसई-विरार महापालिकेकडून जाहीर करण्यात आलेल्या हरकती, सूचना नोंदवण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य निवणूक अयोगाने ३ डिसेम्बर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. हरकती नोदवराधी अलिम सुत २७ नोव्हेंबर होती, परंतु कि आयोगाने सुधारित कार्यक्रमानुसार,दाखल इालेल्या हरकतीवर निर्णय घेऊन प्रागनिहाय अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्याची तारीख १० डिसेबर केली आहे. तसेच, अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची तारीख आता २२ डिसेंबर असणार आहे..२९ प्रभाग११,२७,६३७एकूण मतकर५,२५,७५० महिला मतदार६,०१,७४१ पुरुष मतदार१४६ इतर मतदार५२, ३७८ दुबार मतकर.