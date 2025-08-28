Vasai Virar Elections : वसई विरार महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेवर काँग्रेसची हरकत; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

विरार : राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना व प्रभागनिहाय मतदारसंख्या नुकतीच प्रसिद्ध केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका उंबरठ्यावर आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.त्यादृष्टीने राजकीय पक्षाच्या हालचालींनाही चांगलाच वेग आला असला तरी काँग्रेसने प्रभाग रचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने महापालिकेत घेण्यात आलेली २९ गावांचे काय निर्णय लागतो याकडे गाववासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे. .वसई - विरार शहर महानगरपालिकेच्या एकूण २९ प्रभागामध्ये ११५ जागा असून सुमारे ११ लाख ५६ हजार २०९ मतदार आहेत.या २९ प्रभागांपैकी २८ प्रभागात प्रत्येकी चार उमेदवार,तर प्रभाग क्र.२९ मध्ये तीन उमेदवार असतील.प्रत्येक प्रभागात सरासरी ४० हजार मतदार आपल्या मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.काँग्रेसचे जेष्ठ नेते विजय पाटील आणि ऍड. जिमी घोन्साल्विस यांनी प्रभाग रचनेला थेट मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने हा विषय पालिका हद्दीत चर्चेचा ठरला आहे. .तर दुसर्या बाजूला कोकण आयुक्त विजय सूर्यवनशी यांनी प्रभाग रचनेपूर्वी काँग्रेसच्या विजय पाटील आणि ऍड.जिम्मी घोन्साल्विस यांची हरकत फेटाळल्या विरोधातही हे न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती विजय पाटील यांनी सकाळशी बोलताना दिली. एका बाजूला न्यायालयीन लढाई लढतानाच दुसर्या बाजूला महानगरपालिकेतही प्रभागरचने विरोधात कॉंग्रेस हरकत घेणार असल्याचे त्यांनी सनीतले..शासनाने gr काढण्यापूर्वी २९ गावे हि स्वतंत्र होती. मग गेले कित्येक वर्ष त्यांना महापालिकेत का ठेवले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या नंतर घाई घाईत २९ गावर पालिकेत असल्याचा अद्यादेश शासनाने का काढला . त्यालाच आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याच बरोबर कोकण आयुक्तांच्या निर्णयही आम्ही आव्हान देणार आहोत.विजय पाटील ,काँग्रेसचे जेष्ठ नेते..वसई विरार महानगरपालिकेची प्रभाग रचना हि अयोग्य पद्धतीने करण्यात आली आहे. प्रभाग रचना करताना नैसर्गिक तत्वे पाळली गेली नाही अनेक ठिकाणी रस्ते,नाले याचे विभाजन करून सीमा तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रभाग एकसंध न राहता विखुरले गेले आहेत.त्यामुळे आम्ही बहुजन विकास आघाडीच्या माध्यमातून या प्रभाग रचनेवर हरकत घेणार आहोत.अजीव पाटील ,प्रवक्ता ,बहुजन विकास आघाडी.या निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय मतदार खालीलप्रमाणे-प्रभाग क्र.- १ -४५,९५२,प्रभाग क्र.- २ -४१,४८६,प्रभाग क्र.- ३ - ४५२३२,प्रभाग क्र.- ४ -४५,७७८,प्रभाग क्र.- ५ -४४,७१०,प्रभाग क्र.- ६ -४५,३३६,प्रभाग क्र.- ७ -४६,७३५,प्रभाग क्र.- ८ -३९,९८६,प्रभाग क्र.- ९ -४२,४५२,प्रभाग क्र.- १० -४६,९८९,प्रभाग क्र.- ११ -४२,८०१,प्रभाग क्र.- १२ -३८,९३३,प्रभाग क्र.- १३ -४२,४०६,प्रभाग क्र.- १४ -४१,२०८,प्रभाग क्र.- १५ -४५,५३४,प्रभाग क्र.- १६ -४४,६४७,प्रभाग क्र.- १७ -४६,६५९,प्रभाग क्र.- १८ -४३,०९७,प्रभाग क्र.- १९ -४२,६५८,प्रभाग क्र.- २० -३८,७३९,प्रभाग क्र.- २१ -४५,६९१,प्रभाग क्र.- २२ -४१,६५०,प्रभाग क्र.- २३ -३९,९२९,प्रभाग क्र.- २४ -३९,८६०,प्रभाग क्र.- २५ -४०,२१८,प्रभाग क्र.- २६ -३८,९०७,प्रभाग क्र.- २७ -३८,७०६,प्रभाग क्र.- २८ -४३,३९७,प्रभाग क्र.- २९ -३४,५४४,---------------------------------एकूण ११,५६,२०९सर्वाधिक मतदार प्रभाग क्र.१० -४६,९८९,सर्वात कमी मतदार प्रभाग क्र.२९ -३४,५४४,.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.