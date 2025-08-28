मुंबई

Vasai Virar Elections : वसई विरार महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेवर काँग्रेसची हरकत; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

Ward Delimitation : वसई-विरार महापालिकेच्या प्रभाग रचनेवर काँग्रेसने हरकत घेत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने स्थानिक निवडणुकांना नव्या वळणावर नेले आहे.
Vasai Virar Elections
Vasai Virar Elections Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विरार : राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना व प्रभागनिहाय मतदारसंख्या नुकतीच प्रसिद्ध केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका उंबरठ्यावर आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.त्यादृष्टीने राजकीय पक्षाच्या हालचालींनाही चांगलाच वेग आला असला तरी काँग्रेसने प्रभाग रचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने महापालिकेत घेण्यात आलेली २९ गावांचे काय निर्णय लागतो याकडे गाववासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

Loading content, please wait...
election
Mumbai High Court ultimatum
Vasai Virar elections
Congress legal challenge

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com