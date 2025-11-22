Virar News : ६८ कोटींच्या खड्डे दुरुस्ती कंत्राटानंतरही वसई-विरार खड्डेमयच; अधिकारी-ठेकेदारांवर कारवाई करा सत्ताधारी भाजपच्या महामंत्र्यांची मागणी!

विरार : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील रस्त्याची दुरुस्ती व खड्डे भरण्यासाठी ६८ कोटी रुपयांच्या कंत्राटाचा कार्यादेश दिल्यानंतरही वसई-विरारमधील रस्त्यांची दुरुस्ती सुरू झालेली नाही. परिणामी पावसाळा संपल्यानंतर शहरातील लाखो नागरिकांना खड्ड्यातूनच प्रवास करावा लागत आहे. याकडे लक्ष वेधत सत्ताधारी भाजपाचे वसई जिल्हा महामंत्री मनोज बारोट यांनी नागरिकांच्या त्रासाबद्दल अधिकारी व कंत्राटदारावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.सत्ताधाऱयांच्या ह्या मागणीमुळे वसई मध्ये खळबळ उडाली आहे. .आता पर्यन्त विरोधक शहरात पडलेल्या खड्ड्या बाबत आरोप करत होते. परंतु आता मात्र सत्ताधारीही शहरात पडलेल्या खड्ड्या बाबत बोलू लागले आहेत. एका बाजूला वसईच्या आमदार खड्ड्यात भूमिपूजन करत असताना दुसऱ्या बाजूला दुसऱ्या आमदारांचे उजवे हात समजले जाणारे मनोज बारोट मात्र खड्डे बुजविले जात आल्यावर टीका करत असल्याने भाजप मध्य अंतर्गत वाद रंगल्याचे बोलले जात आहे. शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाल्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता.मात्र, सातत्याने सुरू असलेल्या पावसाने उघडीप न दिल्यामुळे रस्तादुरुस्ती व खड्डे भरण्याची कामे करता येत नव्हती. .‘सिंधू-रत्न समृद्ध’ योजनेमध्ये भ्रष्टाचार.छटपूजेसंदर्भात २५ ऑक्टोबर रोजी आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीवेळी महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सुर्यवंशी यांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत रस्तेदुरुस्ती पूर्ण करून वसई-विरार शहर खड्डेमुक्त करणार असल्याची ग्वाही दिली होती. त्यानुसार महापालिकेकडून रस्ते दुरुस्ती व खड्डेमुक्त करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली. तसेच संबंधित कंत्राटदाराला ६८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून कार्यादेश काढण्यात आला. मात्र, कार्यादेश मिळाल्यानंतरही रस्ते दुरुस्तीची कामे सुरू न झाल्यामुळे नागरिकांना खड्ड्यातूनच प्रवास करावा लागत आहे. त्याचबरोबर किरकोळ अपघातांच्या प्रमाणातही वाढ झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे जिल्हा महामंत्री मनोज बारोट यांनी उपरोधिक टीका केली आहे. .रस्ते दुरुस्ती करण्यास महापालिकेचे अधिकारी, कंत्राटदार सक्षम नसतील, तर किमान पदपथ मोकळे करावेत. त्यावरून वसई-विरारमधील नागरिक सुखाचा प्रवास करतील, अशी सूचना बारोट यांनी जिल्हाधिकारी व प्रभारी महापालिका आयुक्त इंदुराणी जाखड यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. वसई-विरार महापालिका अधिकाऱ्यांची उदासीनता व अंतर्गत हितंसंबंधांमुळे चुकीच्या पद्धतीने ठेकेदाराची नेमणूक करण्यात येते. त्यानंतर आयुक्तांचे आदेश व कार्यादेश दिला असतानाही अपेक्षित गतीने कामे केली जात नाहीत. त्यामुळे या कामांचा नागरिकांना फायदा होत नसल्यामुळे हाल कायम राहतात. त्यामुळे रस्ते दुरुस्तीच्या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारावर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी बारोट यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.बारोट यांच्या या पत्राने भाजपचा अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.