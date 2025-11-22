मुंबई

Virar News : ६८ कोटींच्या खड्डे दुरुस्ती कंत्राटानंतरही वसई-विरार खड्डेमयच; अधिकारी-ठेकेदारांवर कारवाई करा सत्ताधारी भाजपच्या महामंत्र्यांची मागणी!

Road Condition : वसई-विरार महापालिकेने ६८ कोटींचे कंत्राट दिल्यानंतरही रस्त्यांवरील खड्डे कायम असून नागरिक त्रस्त आहेत. भाजपचे जिल्हा महामंत्री मनोज बारोट यांनी अधिकारी व ठेकेदारांवर तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.
₹68-Crore Road Repair Contract Fails to Show Ground Reality

₹68-Crore Road Repair Contract Fails to Show Ground Reality

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विरार : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील रस्त्याची दुरुस्ती व खड्डे भरण्यासाठी ६८ कोटी रुपयांच्या कंत्राटाचा कार्यादेश दिल्यानंतरही वसई-विरारमधील रस्त्यांची दुरुस्ती सुरू झालेली नाही. परिणामी पावसाळा संपल्यानंतर शहरातील लाखो नागरिकांना खड्ड्यातूनच प्रवास करावा लागत आहे. याकडे लक्ष वेधत सत्ताधारी भाजपाचे वसई जिल्हा महामंत्री मनोज बारोट यांनी नागरिकांच्या त्रासाबद्दल अधिकारी व कंत्राटदारावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.सत्ताधाऱयांच्या ह्या मागणीमुळे वसई मध्ये खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Municipal administrators
potholes
vasai virar
Road conditions and repairs

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com