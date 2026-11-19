वसई : क्षयरोगाची वाढता प्रधुरभाव आणि रुग्णाची होणारी पायपीट लक्षात घेऊन आता वसई वीरार महानगरपालिका तुळींज येथील रुग्णालयात क्षयरोग निवारण कक्ष उभारणार आहे. याठिकाणी येणाऱ्या रुग्णांना पालिके मार्फत पौष्टिक आहार हि पुरवण्यात येणार आहे. पालिका फंडातून आहार देणारी हि पहिलीच महापालिका असण्याचे समोर आले आहे..रेल्वेतील वाढती गर्दी या गर्दीत असणारे क्षयरोगाचे रुग्ण त्यामुळे वाढणारा क्षयरोगाचा धोका तसेच दाट वस्तीच्या ठिकाणी असलेला क्षयरोगाचा धोका पाहून पालिकेने त्यावरील उपाय योजना करणयास सुरुवात केली आहे. यासाठी पालिका हद्दीत जनजागृती, रुग्णाची तपासणी, आणि एक्स रे च्या माध्यमातून तपासणी यावर भर देण्यात आला आहे. आता पर्यंत क्षयरोग झालेल्या रुग्णाला सायन किंवा शिवडी येथे उपचारासाठी जावे लागत होते. परंतु आता त्यांना या रोगावरचा उपचार पालिका हद्दीतच करता येणार आहे..यापूर्वी रुग्ण मित्राच्या माध्यमातून सहा महिन्या पर्यंतचा पौष्टिक आहार रुग्णांना देण्यात येत होता परंतु हा आहार सर्वच रुग्णाला पर्यंत पोहोचत नव्हता म्हणून आता पालिका आपल्या फंडातून रुग्णांना पौष्टिक आहार देणार असल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकारी डॉ, भक्ती चौधरी यांनी दिली त्यानिओ याबाबत सांगितले कि, सदर आहार तयार करण्याचे काम अल्पबचत गटांना देण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले आहेत. यातून अल्पबचत गटाच्या महिलांनाही रोजगार मिळेल..शहरात आता पर्यंत ३५०० रुग्ण आढळले आहेत. शहरातील वेगवेगळे पाढे, दाट वस्तीची ठिकाणे,या ठिकाणी पालिके मार्फत जनजागृती बरोबरच छोट्या एक्स रे मशीनच्या साहाय्याने एक्स रे काढण्यात येत आहेत. त्याच बरोबर रुग्णाच्या नातेवाइकांचीही तपासणी करण्यात येत आहे..क्षयरोग मुक्त वसई विरार हे ब्रीद वाक्य घेऊन पालिका क्षयरोग निवारण्यासाठी काम करत आहे. त्याठिकाणच्या रुग्णांना आता पर्यंत उपचारासाठी मुंबईला जावे लागत होते. रुग्णांना होणार गर्दीचा त्रास त्याच बरोबर रुग्णाकडून गर्दीत क्षयरोगाचा प्रसार होण्याचा धोका लक्षात घेऊन पालिकेचे पालिका रुग्णालयात खास क्षयरोग कक्ष उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. -अजीव पाटील ,महापौर ,वसई विरार महानगरपालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.