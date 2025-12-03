Voter List Errors : वसई–विरारमध्ये मतदार याद्यांचा गोंधळ; तब्बल ८० हजार दुबार मतदार आढळल्याचा बहुजन विकास आघाडीचा दावा!

विरार : बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर तसेच क्षितिज ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वसई विरार शहर महानगर पालिकेच्या उपायुक्त तथा निवडणूक अधिकारी स्वाती देशपांडे याची बहुजन विकास आघाडीचे संघटक सचिव, माजी स्थायी समिती सभापती अजीव पाटील, माजी सभापती जितु भाई शाह, माजी नगर सेवक. वरिष्ठ नेते विलास चोरघे, माजी सभापती निलेश देशमुख ,रहीम यांनी भेट घेऊन मतदार यादीतील 80 हजार दुबार नावे वगळणे तसेच एका प्रभागातील मतदारांची नावे दुसऱ्या प्रभागात टाकण्यात आली ती पूर्ववत करणे बाबत निवेदन दिले..यामध्ये अंदाजे 80 हजार मतदारांची नांवे दुबार असल्याचे आढळून येत आहे. (दुबार मतदारांची यादी कृपया आपल्या अवलोकनार्थ योबत जोडून देत आहे.) हया व्यतिरिक्त निदर्शनास आलेले वेगळे मुद्दे खाली देत आहे.दुबार मतदारांची पडताळणी केली असता बऱ्याच ठिकाणी मतदारांची नावे सारखीच असल्याचे आढळून येत आहे.मतदार यादीत एका प्रभागात राहणाऱ्या मतदारांची नांवे ही दुसऱ्या प्रभागात आलेली आहेत. मतदार ज्या प्रभागात राहत आहे त्या प्रभागात त्यांची नांवे न येता दुसऱ्याच प्रभागात आलेली असल्याचे आढळून येतकाही ठिकाणी बऱ्याच मतदारांची नावे, वय, घर नंबर सारखेच आहेत व त्यांचे EPIC NO नंबर हे वेगवेगळे असल्याचे आढळून येत आहेत.दुबार मतदारांची नांवे ही वेगवेगळया विधानसभा क्षेत्रामध्ये असल्याचे व त्यांचे EPIC NO वेगवेगळे असल्याचे आढळून येत आहेत..Kolhapur Voter List: हद्दीतील मोठा घोळ! हजारो मतदारांची नावे गायब; नागरिक संतप्त. प्रारूप मतदार यादीत धक्कादायक चुका.काही ठिकाणी मतदार यादीत नावे, EPIC NO व पत्ते वेगवेगळे आहेत पण फोटो सारखेच असल्याचे आढळून येत आहे.काही ठिकाणी फोटो व EPIC NO आहेत पण नावे नसल्याचे आढळून येत आहे.काही ठिकाणी नाव व EPIC NO आहेत पण फोटो नसल्याचे आढळून येत आहे.काही ठिकाणी नाव, पत्ता व EPIC NO वेगवेगळे आहेत व फोटो सारखा असल्याचे आढळून येत आहे. (सोबत यादी जोडून देत आह..तरी उपरोक्त विषयाची गांभिर्याने दखल घेऊन वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रारूप मतदार याद्यांमधील दुबार नावे वगळणे, तसेब एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात टाकण्यात आलेली मतदारांची नांवे दुरुस्ती करणे, नावे, पत्ते व EPIC NO सारखेच असलेल्या इत्यादी वरील नमूद असलेल्या मुद्दयाची दुरुस्ती करुन प्रথাগ निहाय नविन मतदार यादी बनविणेबाबतची प्रक्रीया जलदगतीने राबविण्यात यावी.या मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्या मान्य करून मतदार याद्या पूर्ववत केल्या जातील असे आश्वासन स्वाती देशपांडे यांनी यावेळी शिष्टमंडळाला दिल्याचे अजीव पाटील यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.