Vasai Virar Water Crisis: वसई-विरारमध्ये पाणीसंकटाची चाहूल; ऐतिहासिक तलावांमध्ये कचरा, जलपर्णीचा विळखा

विरार : यावर्षी सगळ्यात कमी पाऊस पडल्याने पाण्याची झळ सामान्य माणसाला लागणार असली तरी पालिकेचे मात्र प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. वाढती उष्णता आणि कमी पर्जन्यमानामुळे धरणांतील पाणीसाठ्यातही झपाट्याने घट होत आहे. अशा संभाव्य पाणीटंचाईच्या कठीण काळात वसई-विरार शहरातील पारंपरिक जलस्रोतांचे व तलावांचे संवर्धन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाचे याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याने शहरातील बहुतांश तलाव कचरा आणि जलपर्णीमुळे प्रदूषित झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.महापालिकेच्या ऑगस्ट मध्ये झालेल्या महासभेत शहरातील तलाव ,विहिरी साफ करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले होते. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे दिसत आहे. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...वसईला ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक परंपरा लाभली असून याभागात पुरातन असे १०७ तीर्थ म्हणजेच तलाव असल्याचे दिसून येते.जुने, ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेले तलाव आहेत. या तलावांचे संवर्धन व्हावे, यासाठी पालिकेने टप्प्याटप्प्याने तलावांचे पुनरुज्जीवन व सुशोभीकरण केले. मात्र, विकासकामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या नियमित स्वच्छतेकडे आणि देखभालीकडे प्रशासनाने पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. अनेक तलावांमध्ये टाकलेले निर्माल्य तसेच पावसाळ्यात पडलेली झाडे अद्याप उचलण्यात आलेली नाहीत. परिणामी, गाळ, शेवाळ आणि कचऱ्यामुळे तलावांतील पाणी पूर्णतः दूषित झाले आहे..विशेषतः वसईतील पापडी, सांडोर, कामण, चुळणे, भुईगाव, गोखीवरे, आचोळे तसेच नालासोपारा येथील बौद्ध स्तूपासमोरील तलावाची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे.चुळणे येथील सुंदर तलावात मोठ्या प्रमाणात कचरा व जलपर्णी वाढली आहे. साफसफाई न झाल्यास पाण्याला दुर्गंधी सुटून परिसर अस्वच्छ होईल. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थ आणि जनावरांच्या वापरासाठी हा तलाव तात्काळ स्वच्छता करणे आवश्यक आहे असे चुकणे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच जॅक गोम्स यांनी सांगितले आहे.याबाबत त्यांनी सांगितले कि, आम्ही महापालिका आयुक्तांकडे ही तक्रार केली आहे असेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय पापडी तलावातील जलपर्णी मध्यंतरी काढण्यात आली होती, मात्र त्यानंतर दुर्लक्ष झाल्याने तलाव पुन्हा दूषित झाला आहे. दुसरीकडे, कामण येथील मोठ्या तलावात आजूबाजूच्या परिसरातून दूषित पाणी सोडले जात असून, त्यावर पालिकेने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. दिनेश म्हात्रे यांनी केली आहे.सध्याचे संभाव्य पाणीसंकट पाहता शहरातील हे तलाव स्वच्छ केल्यास त्यातील पाणी पिण्यासाठी नसले, तरी किमान दैनंदिन कामे आणि जनावरांसाठी उपलब्ध होऊ शकते. यामुळे धरणांतील पिण्याच्या पाण्यावरील ताण कमी होण्यास मोठी मदत होईल असे मत पर्यावरण प्रेमींनी व्यक्त केले आहे..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...वसई विरार शहरातील जे काही नैसर्गिक जलस्त्रोत आहेत त्यांचा महापालिका प्रशासन अत्यंत गांभीर्याने विचार करत आहेत. तलावात तयार झालेले गवत, जलपर्णी, निर्माल्य व अन्य कचरा काढून तलावांची स्वच्छता केली जाणार आहे. यापूर्वी सुद्धा अनेक तलाव स्वच्छ केले होते असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांनी सांगितले. तसेच उन्हाळ्याच्या वेळी जर तलाव आटले तर त्यावेळी त्यातील जो काही गाळ असेल तो काढला जाईल जेणेकरून ते तलाव पुनरुज्जीवित होण्यास मदत होईल असेही त्यांनी सांगितले.एका बाजूला अतिरिक्त आयुक्त उपाययोजना करण्याचा दावा करत असले तरी ऑगस्ट मध्ये झालेल्या माहासभेतील निर्णयाची अंलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.