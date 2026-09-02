Navi Mumbai: नवी मुंबईत वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा कळस! मुदत संपलेली सलाईन लावल्याने रुग्णाची अवस्था चिंताजनक

मुंबई : काही महिन्यापूर्वी नवी मुंबईतील मनपा रुग्णालयात गरोदर महिलांवर चुकीच्या पद्धतीने उपचार केल्याचा प्रकार घडला होता. या घटनेत एका गर्भवतीचा मृत्यू झाला होता. तर एक गर्भवती फोर्टिस रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत होती. या प्रकारामुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून नागरिकांकडून रुग्णालय प्रशासनावर संताप व्यक्त केला जात होता. नवी मुंबईतील हे प्रकरण अजून निवळले नसताना पुन्हा अशीच एक घटना घडल्याचे समोर आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, वाशी येथील महापालिकेच्या रुग्णालयात नवी मुंबईतील मनपा रुग्णालय प्रकरणाची पुनरावृत्ती झाली आहे. वाशीतील पालिकेच्या रुग्णालयात गोपीराम खडसे नामक एका 50 वर्षीय इसमाला मुदत संपलेलं सलाईन लावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तथापि, या प्रकारामुळे रुग्णाची तब्येत खालवली असून सध्या खडसे यांना आयसीयुमध्ये दाखल करत व्हेन्टी्लेटर वर ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे..Mumbai News: 'बार्बेक्यू नेशन'मध्ये डेझर्टच्या प्लेटवर झुरळ; ग्राहकाकडून स्वच्छतेबाबत चिंता; व्हिडिओ व्हायरल.दरम्यान, वाशीत घडलेल्या या घटनेमुळे तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून नवी मुंबई आरोग्य विभागाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे..Mumbai News: VIPसाठी सामान्य नागरिकाला ढकललं, पोलिसांनी सायकल दिली फेकून; Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.