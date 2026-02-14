Vegetables Price Fall: ग्राहकांना दिलासा! एपीएमसीत आवक वाढल्याने भाजीपाला स्वस्त

वाशी : नवी मुंबई एपीएमसीच्या घाऊक बाजारात भाज्यांची आवक वाढल्याने भाज्या स्वस्त झाल्या आहेत. घाऊक बाजारात कोबी सहा ते आठ रुपये प्रतिकिलो, तर फ्लॉवर १० ते १६ रुपये प्रतिकिलो भावाने विकला जात आहे. हिवाळ्यातील हवामान भाज्यांसाठी अनुकूल असते. त्यामुळे या हंगामात भाज्यांचे चांगले उत्पादन होते. बाजारात चांगल्या, ताज्या हिरव्या भाज्या उपलब्ध होतात. .या वेळी मात्र पावसाळा लांबला आणि हिवाळाही उशिराने सुरू झाला. डिसेंबरपासून वाढणारी भाजीपाल्याची आवक आता जानेवारी अखेरपासून वाढण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे बाजारात चांगल्या ताज्या हिरव्या फळभाज्या, पालेभाज्या उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे त्याचे भावही आवाक्यात आले आहेत..Mumbai News: अतिक्रमण काढण्यास महापालिका अपयशी, उच्च न्यायालयाचे ताशेरे; महापालिका आयुक्तांना आदेश.घाऊक बाजारात भोपळा १० ते १४ रुपये प्रतिकिलो, चवळी शेंग २० ते ३० रुपये प्रतिकिलो, फरसबी १६ ते २४ रुपये प्रतिकिलो, गाजर, घेवडा १६ ते २० रुपये प्रतिकिलो, पडवळ २० ते ३६ रुपये प्रतिकिलो, शिराळा दोडका २६ रुपये प्रतिकिलो, वालवड १८ ते २० रुपये प्रतिकिो, वांगी २० ते २४ रुपये प्रतिकिलो भावाने मिळत आहेत. टोमॅटो १५ ते १८ रुपये प्रतिकिलो झाली आहेत. हिरवा मटार २२ ते २४ रुपये प्रतिकिलो झाला आहे. टोमॅटो आणि मटारचे भाव सर्वाधिक खाली आले आहेत..बाजारात महाराष्ट्राबरोबरच हिमाचलमधूनही हिरव्या वाटाण्यांची आवक होत आहे. त्यामुळे बाजारात सध्या दररोज ३०ते ३५ गाड्या हिरवा मटार येत आहे. आवक मुबलक असल्याने मटारचे भाव खाली आले आहेत, अशी माहिती घाऊक व्यापाऱ्यांनी दिली आहे. किरकोळ बाजारातही कमी घाऊक बाजारातच भाव कमी झाल्याने किरकोळ बाजारातही भाज्यांचे भाव समाधानकारक आहेत. किरकोळ बाजारातही भाज्या ५० ते ६० किंवा ८० रुपये प्रतिकिलोच्या घरात उपलब्ध असल्याने दिलासा मिळतो आहे..Mumbai News: बांगलादेशींना जन्मप्रमाणपत्र! दाेन वैद्यकीय अधिकारी निलंबित; 8 जणांवर फाैजदारी कारवाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.