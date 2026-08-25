वाहन मालकांसाठी मोठी बातमी! गाडी ट्रान्सफर आणि NOC चे नियम बदलले; RTOच्या फेऱ्या टाळायच्या असतील तर 'हे' काम लगेच करा

वाहन मालकी हस्तांतरण आणि ना हरकत प्रमाणपत्र यासाठी देशभरात एकसमान, प्रमाणित ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. या सेवांसाठी अर्जदारांचे आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ऑनलाइन वाहतूक सेवांची एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, मालकी हस्तांतरण आणि ना हरकत प्रमाणपत्र सेवांसाठी एक सुधारित कार्यपद्धती स्थापित केली आहे. .या कार्यपद्धतीला संबंधित प्राधिकरणांनी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सेवांवर प्रक्रिया केली जात आहे. वाहनाच्या नोंदणी प्रमाणपत्रावरील नाव आणि वाहनाच्या आधार कार्डवरील नाव यामध्ये तफावत असल्यास, वाहनाच्या सिस्टीममध्ये एक संदेश दिसतो. त्यात असे नमूद केलेले असते की, तुम्ही तुमचा पिन कोड अद्ययावत करण्यासाठी आधार केंद्राला भेट द्यावी किंवा संपर्करहित सेवांचा लाभ घेण्यासाठी/मोबाइल प्रमाणीकरणाद्वारे अर्ज करण्यासाठी आरटीओला भेट द्यावी. .Mumbai News: भुलेश्वर दुर्घटनेनंतर BMC चा मोठा निर्णय! मोठ्या गणेशमूर्तींसाठी फिटनेस सर्टिफिकेट बंधनकारक; जड मूर्तींसाठी नवा नियम.वाहन मालकांनी त्यांच्या आधार कार्डवरील आणि वाहनाच्या RC वरील नावाशी जुळवून घेण्यासाठी नाव दुरुस्त करून घेणे आवश्यक आहे. नावातील चूक दुरुस्त झाल्यानंतर वाहन ४.० प्रणालीमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करणे आणि आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच तुम्ही वाहन मालकी हस्तांतरण किंवा ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकता..Rickshaw Fare Hike: एक रुपया अमान्य, रिक्षाचे किमान भाडे ३० रुपये करा; रिक्षा दरवाढीवरून चालक संघटनांमध्ये संताप.संयुक्त परिवहन आयुक्त शैलेश कामत यांनी वाहन मालकांना वाहनांशी संबंधित विविध ऑनलाइन सेवांचा सहज लाभ घेण्यासाठी त्यांच्या आधार कार्डवरील नाव, पत्ता आणि मोबाइल नंबर अद्ययावत करण्याचे आवाहन केले आहे. या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य आहे. आरसी आणि आधार कार्डवरील नावात तफावत असल्यास प्रणाली एक सूचना संदेश प्रदर्शित करेल. पिन कोड अद्ययावत करण्यासाठी, आधार केंद्राला भेट द्या आणि संपर्करहित सेवांसाठी, आरटीओला भेट द्या किंवा मोबाईल प्रमाणीकरणाचा वापर करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.