मुंबई

वाहन मालकांसाठी मोठी बातमी! गाडी ट्रान्सफर आणि NOC चे नियम बदलले; RTOच्या फेऱ्या टाळायच्या असतील तर 'हे' काम लगेच करा

Aadhaar-Linked Authentication Required for NOC and Transfer: वाहन हस्तांतरण आणि एनओसीसाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य आहे. आरटीओचा त्रास टाळायचा असेल तर, हे ताबडतोब करा.
Vehicle Transfer Rules Updated Across India; RC-Aadhaar Name Mismatch May Cause Trouble

Vehicle Transfer Rules Updated Across India; RC-Aadhaar Name Mismatch May Cause Trouble

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

वाहन मालकी हस्तांतरण आणि ना हरकत प्रमाणपत्र यासाठी देशभरात एकसमान, प्रमाणित ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. या सेवांसाठी अर्जदारांचे आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ऑनलाइन वाहतूक सेवांची एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, मालकी हस्तांतरण आणि ना हरकत प्रमाणपत्र सेवांसाठी एक सुधारित कार्यपद्धती स्थापित केली आहे.

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