Mohit Kamboj : १०३ कोटी रुपयांचे आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण बंद ;मोहित कंबोज यांना पीएमएलए कोर्टाचा मोठा दिलासा

मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातही भाजपचे नेते मोहित कंबोज आणि इतरांविरुद्ध दाखल फसवणुकीचे मूळ प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा सीबीआयचा अहवाल यापूर्वीच सत्र स्वीकारला होता. त्यामुळे मूळ गुन्ह्याच्या आधारे दाखल केलेले हे प्रकरण आता सुनावणीयोग्य नसल्याचे निरीक्षण आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) स्थापन विशेष न्यायालयाने नोंदवले. तसेच सक्तवसुली विभागानेही प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करण्याबाबत दाखल केलेला अहवाल स्वीकारला. यामुळे कंबोज यांच्याविरुद्धचे हे प्रकरण कायमचे बंद झाले आहे. यामुळे कंबोज यांना दिलासा मिळाला आहे. टेनेट एक्झिम प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या कंबोज व इतर आरोपींनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची १०३ कोटी रुपयांची फसवणूक केली, असा सीबीआयचा आरोप होता. या प्रकरणात विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. बी. रोटे यांनी या प्रकरणाशी संबंधित मूळ गुन्हा रद्द झाला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सुनावणीयोग्य नसल्याचे नमूद करून ईडीचा प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल स्वीकारला. मूळ गुन्हा...ईडी स्वत: गुन्हा दाखल करू शकत नाही. अन्य कोणत्याही तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडी आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू करते. तथापि, मूळ गुन्हा रद्द झाल्यास ईडीने दाखल केलेले प्रकरण टिकू शकत नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याच आधारे विशेष पीएमएलए न्यायालयानेही कंबोज यांच्याविरुद्ध ईडीने दाखल केलेले प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल स्वीकारला.