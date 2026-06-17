Mumbai News: ४५ मिनिटांचा प्रवास १५ मिनिटांत! मुंबईत नवा उड्डाणपूल खुलणार, कुठे आणि कधीपासून?

नीलेश मोरे मुंबई : विद्याविहार पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणारा बहुप्रतीक्षित उड्डाणपूल (आरओबी) येत्या महिनाभरात वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे. हा पूल विद्याविहार पूर्वेकडील राजावाडी जंक्शन (घाटकोपर) ते पश्चिमेकडील विद्याविहार स्थानक रोड यांना थेट जोडणार असल्याने परिसरातील वाहतूक कोंडीपासून मोठा दिलासा मिळणार आहे..विद्याविहार पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाण्यासाठी वाहनचालकांना घाटकोपर किंवा कुर्ला मार्गे वळसा घालावा लागतो. त्यामुळे प्रवासासाठी अधिक वेळ लागत असून, वाहतूक कोंडीचाही सामना करावा लागतो. मात्र, विद्याविहार उड्डाणपूल सुरू झाल्यानंतर वाहनचालकांना लालबहादूर शास्त्री मार्ग (एलबीएस रोड) आणि रामकृष्ण चेंबूरकर मार्गादरम्यान थेट प्रवास करता येणार आहे..Mumbai-Goa Highway : चिपळूणकरांना मोठा दिलासा! मुंबई-गोवा हायवेवर यंदा पाणी तुंबणार नाही; प्रशासनानं उचललं 'हे' पाऊल, अपघाताच्या धोक्यांनाही 'ब्रेक'.हा पूल विद्याविहार पूर्वेकडील आर. एन. गांधी शाळेजवळील जंक्शनपासून सुरू होऊन विद्याविहार पश्चिमेकडील अमित प्रिंटर परिसरापर्यंत जोडला जाणार आहे. नव्या उड्डाणपुलामुळे सध्या सुमारे ३० ते ४५ मिनिटांचा प्रवास अवघ्या १० ते १५ मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे वेळेची मोठी बचत होईल. तसेच घाटकोपर, विद्याविहार आणि कुर्ला परिसरातील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे..विलंबामुळे खर्च वाढला४८८ मीटर लांबीच्या या उड्डाणपुलाचे बांधकाम २०१७ मध्ये सुरू झाले होते. रेल्वे मार्गावरील भागात रस्त्याची रुंदी १७.५ मीटर तर रेल्वे हद्दीबाहेरील भागात २४.५ मीटर ठेवण्यात आली आहे. सुरुवातीला या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ९० कोटी रुपये होता. मात्र, विविध कारणामुळे झालेल्या विलंबामुळे खर्चात तब्बल ६९ कोटी रुपयाची वाढ झाली आहे..Mumbai Local: प्रवाशांचे हाल होणार! शेवटची खोपोली लोकल दोन महिन्यांसाठी रद्द, आठवड्यातून तीन दिवस विशेष ब्लॉक.८० टक्के काम पूर्णबहुप्रतीक्षित असलेल्या विद्याविहार उड्डाणपूल प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, केवळ २० टक्केच काम शिल्लक राहिले आहे. सध्याच्या कामाच्या प्रगतीनुसार हा पूल लवकरच वाहतुकीसाठी खुला करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..मनस्ताप कमी होणारविद्याविहार पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाण्यासाठी घाटकोपर किंवा कुर्ला मार्गे वळसा घ्यावा लागत होता. आता सहज पाच ते दहा मिनिटांत पश्चिमेकडे जाता येणार आहे. त्यामुळे दररोजचा मनस्ताप कमी होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया स्थानिक रहिवासी बकुल नाईक यांनी दिली..विद्याविहार उड्डाणपुलाचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम पूर्ण होऊन जुलैअखेर हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होईल. या पुलामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या आणि वेळेची बचत होणार आहे.- धर्मेश गिरी, नगरसेवक.यामुळे काही ठिकाणी वाहतूक कोंडी होऊ शकते. पालिकेने याचे निराकरण करणे गरजेचे आहे. उड्डाणपुलाच्या कामाचा दर्जा तपासणे गरजेचे आहे, अन्यथा गोरेगाव येथील मृणालताई गोरे उड्डाणपुलासारखा दर्जा होऊ नये.- सचिन पवार, स्थानिक रहिवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.