Mumbai News : सहावे आंबेडकरवादी विश्व साहित्य संमेलन व्हिएतनाम येथे; संमेलनाध्यक्षपदी डॉ. सुनील रामटेके यांची निवड

सहावे आंबेडकरवादी विश्व साहित्य संमेलन व्हिएतनामची राजधानी हनोई येथे २१ व २२ मार्चला आयोजित करण्यात आले आहे.
dr. sunil ramteke and dr. hoang minh sang

मुंबई - सहावे आंबेडकरवादी विश्व साहित्य संमेलन व्हिएतनामची राजधानी हनोई येथे २१ व २२ मार्चला आयोजित करण्यात आले आहे. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी सुप्रसिद्ध नाटककार, कवी व समीक्षक डॉ. सुनील रामटेके यांची एकमताने निवड करण्यात आली आहे. त्यांनी लिहिलेल्या ‘महासूर्य‌’ या महानाट्याने नुकतेच २५ वर्षे पुर्ण केले असून या नाटकाचे संपूर्ण महाराष्ट्रात आतापर्यंत साठ प्रयोग झाले.

