Mumbai News : सहावे आंबेडकरवादी विश्व साहित्य संमेलन व्हिएतनाम येथे; संमेलनाध्यक्षपदी डॉ. सुनील रामटेके यांची निवड

मुंबई - सहावे आंबेडकरवादी विश्व साहित्य संमेलन व्हिएतनामची राजधानी हनोई येथे २१ व २२ मार्चला आयोजित करण्यात आले आहे. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी सुप्रसिद्ध नाटककार, कवी व समीक्षक डॉ. सुनील रामटेके यांची एकमताने निवड करण्यात आली आहे. त्यांनी लिहिलेल्या 'महासूर्य' या महानाट्याने नुकतेच २५ वर्षे पुर्ण केले असून या नाटकाचे संपूर्ण महाराष्ट्रात आतापर्यंत साठ प्रयोग झाले..जागतिक आंबेडकरवादी साहित्य महामंडळातर्फे हे साहित्य समेंलन घेतले जाते.यापूर्वी थायलंड, मलेशिया, पुन्हा थायलंड, दुबई, श्रीलंका या देशात आंबेडकरवादी विश्व साहित्य संमेलनाचे यशस्वी आयोजन केले आहे. पहिले आंतरराष्ट्रीय बौद्ध साहित्य संमेलन श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो येथे घेतलेले आहे.यापूर्वी या संमेलनाचे अध्यक्षपद डॉ. रावसाहेब कसबे, डॉ. श्रीपाल सबनीस, डॉ. विद्याधर बन्सोड, डॉ. दीपककुमार खोब्रागडे यांनी भुषवले आहे..या विश्व साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन व्हिएतनामची राजधानी हनोई येथील आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठातील भाषाशास्त्राचे विभागप्रमुख विचारंवत डॉ.ली.व्हॅन चॅन यांच्या हस्ते होणार आहे, तर प्रमुख अतिथी डॉ. थॉन थ्रूऑग, डॉ.ट्रॅन थी थॅन वॅन, डॉ. होऑग मिन्ह सन, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे सदस्य डॉ. राजेश गायकवाड, तामिळनाडूचे लेखक डॉ. गुरूस्वामी, दिल्ली येथील सुप्रसिद्ध विचारवंत डॉ. के.पी. वासनिक, मिलिंद कॉलेज, संभाजी नगर येथील प्राचार्या डॉ. वैशाली प्रधान, गुजरातमधील विचारवंत एम.एच. मकवाना राहणार आहेत..तर संमेलनाचे स्वागताध्यक्षपद कोल्हापूरचे आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे समाजशास्त्रज्ञ डॉ. जगन कराडे भूषवणार आहेत. जागतिक आंबेडकरवादी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. दीपककुमार खोब्रागडे हे अध्यक्षस्थानी राहणार आहे. या संमेलनात जवळपास ५०० प्रतिनिधी या संमेलनात सहभागी होत आहेत. दोन दिवस चालणाऱ्या या संमेलनात आंबेडकरवादी साहित्यावर विविध परिसंवाद कवी संमेलन, कथाकथन, नाटकाचे सादरीकरण, विविध ग्रंथांचे प्रकाशन होणार आहे..समेंलनाध्यक्षांचा परिचयडॉ. सुनील रामटेके यांच्या लेखनाची सुरूवात कवितेपासून झाली. १९८९ मध्ये त्यांचा 'चवदार तळे' हा पहिला कवितासंग्रह प्रकाशित झाला. त्यांचे सयामी जुळ्या मुलीवरील 'समांशी' हे नाटक विशेषत्त्वाने गाजले आहे. जागतिक रंगभूमीवर पहिल्यांदाच त्यांनी हा विषय मांडला.याशिवाय 'सृजनसंदर्भ' 'पाश्च्यात्य साहित्य विचाराचा प्रभाव' आधुनिक मराठी कविता - 'आस्वाद आणि चिकित्सा', 'लढाऊ स्त्रीची कविता', 'दलित साहित्य चर्चा' हे त्यांचे समीक्षाग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. 'मराठी व्याकरणातील वादस्थळे' हा अतिशय महत्त्वाचा संशोधन ग्रंथ प्रसिद्ध आहे..त्यांनी 'भोलाराम इंडियन' हे हिंदी मुक्तनाट्यही लिहिले आहे. 'विद्रोही' आणि 'रूग्धरा' ह्या त्यांच्या एकांकिका अतिशय लोकप्रिय आहेत. डॉ. सुनील रामटेके हे सध्या एस.एन.डी.टी महिला विद्यापीठ, मुंबई येथे मराठी भाषा विभागाचे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. विद्यापीठाच्या मराठी अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष, अकॅडेमिक काऊन्सिलवर राज्यपालांचे प्रतिनिधी, मुंबई विद्यापीठात संशोधन सल्लागार समितीवरील तज्ज्ञ प्रतिनिधी तसेच अनेक विद्यापीठातील अभ्यास मंडळावर तज्ज्ञ सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत..त्यांना आतापर्यंत 'स्मिता पाटील पुरस्कार', 'दीपरंग नाट्य पुरस्कार', 'आचार्य अश्वघोष पुरस्कार', 'प्रबुद्ध नाट्य पुरस्कार', 'महात्मा फुले आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार' मिळाले आहेत. व्याकरणाच्या अभ्यासाकरिता त्यांना साहित्य अकादमी, दिल्ली येथील फेलोशिप मिळाली आहे..