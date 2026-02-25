Vijay Wadettiwar: दमदाटी करून जमिनी घेता का?, ‘शक्तिपीठ’प्रश्नी विजय वडेट्टीवारांची विधानसभेत टीका; अवकाळीच्या नुकसानीची मदत द्या!

मुंबई : शक्तिपीठ महामार्ग करण्यासाठी राज्य सरकार बळाचा वापर करून जमिनी घेत आहे. तुम्ही दमदाटी करून जमिनी घेणार आहात का? शेतकऱ्यांना स्थानबद्ध केले जात आहे, गावाभोवती पहारे ठेवले जात आहेत, अशा पद्धतीने महामार्ग करताच कशाला ? असा प्रश्न विचारत काँग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर मंगळवारी टीकेची झोड उठवली..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमिनी संपादित करताना पोलीस बळाचा वापर केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत नियम ५७ अन्वये नोटीस दिली. यावर बोलताना विजय वडेट्टीवर यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. परभणीतील सजपुर-जवळा येथे भूसंपादन करताना काही शेतकऱ्यांना पोलिसांनी मारहाण केली. तसेच काहींना ताब्यात घेतले. पवनार ते पत्रादेवी या शक्तिपीठ महामार्गासाठी सध्या राज्यभरामध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याला राज्यभरामध्ये विरोध होत आहे. २३ फेब्रुवारी रोजी राज्यभर आंदोलन करून या महामार्गाला विरोध केला. एकीकडे अस्मानी संकटाने शेतकऱ्यांना हैराण केले असताना दुसरीकडे पॉलिसी बळाचा सुलतानी वापर केला जात आहे. .परभणीतील सजपुर जवळा येथे शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांनी विरोध केला.येथे ६०० शेतकऱ्यांना बंदिस्त केले गेले. १००० पोलिसांचा बंदोबस्त येथे तैनात केला गेला. काही शेतकऱ्यांना तर झोडपून काढले. जर शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकरी इतका विरोध करत असेल तर हा महामार्ग करताच कशाला? या महामार्गाला विरोध नाही असे सांगितले जाते. मग दुसरीकडे इतका बंदोबस्त कशासाठी असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. पोलिसी बळाचा वापर करून शक्तिपीठ महामार्ग करणार असाल तर हे योग्य नाही, असे सांगत राज्य सरकारने निवेदन करावे, अशी मागणी केली. यावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सरकारने या प्रकाराची दखल घ्यावी असे निर्देश दिले..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.अवकाळीच्या नुकसानीची मदत द्यामुंबई : अवकाळी पावसामुळे विदर्भ मराठवाडा आणि कोकणातील अकराहून अधिक जिल्ह्यांमधील रब्बी हंगाम अडचणीत आला आहे. मागील अतिवृष्टीची मदत अजून मिळालेली नाही, धानाला बोनस जाहीर केलेला नाही. आणि आता पुन्ही अवकाळीच्या संकटाने भाजीपाला, हरभरा आणि फळ पिकांचे नुकसान झाले आहे. सरकारने नियम-निकष बाजूला ठेवून तातडीने रोख मदत द्यावी. पंचनाम्यांचे केवळ आदेश न देता प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करावी आणि शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी विधानसभेत आमदार विजय वडेट्टीवार, धनंजय मुंडे आणि अभिमन्यू पवार यांनी प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर केली. वडेट्टीवार यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला तर मुंडे आणि पवार यांनी माहितीचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पंचनाम्याचे आदेश देताना एकाही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली. अहवाल न देता तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, असा सूर सर्वपक्षीय आमदारांनी आळवला. नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे पंचनामे प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन करायला हवेत, अशी अपेक्षाही काहींनी व्यक्त केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.