मुंबई

Virar Building Collapses : विरारमध्ये इमारतीचा चौथा मजला कोसळला, तिघांचा मृत्यू; २० ते २५ जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती

Virar Building Collapses : मध्यरात्री बाराच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. ही इमारत दहा वर्षांपुर्वीची असून, महापालिकेने ॲाडीट करण्याची नोटीस दिली होती. सध्या ही इमारत पूर्णपणे रिकामी करण्यात आली आहे.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

विरारमध्ये एका इमारतीचा चौथा मजला कोसळल्याने चौघांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेत २० ते २५ जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या घटनास्थळी एन.डी.आर.एफ. टिम आणि वसई विरार शहर महापालिकेची अग्निशमन दलाची टिम रेस्क्यूच काम करत आहे.

accident
Building Collapes
virar
vasai virar

