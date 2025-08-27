Virar Building Collapses : विरारमध्ये इमारतीचा चौथा मजला कोसळला, तिघांचा मृत्यू; २० ते २५ जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती

विरारमध्ये एका इमारतीचा चौथा मजला कोसळल्याने चौघांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेत २० ते २५ जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या घटनास्थळी एन.डी.आर.एफ. टिम आणि वसई विरार शहर महापालिकेची अग्निशमन दलाची टिम रेस्क्यूच काम करत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार मध्यरात्री बारा वाजण्याच्या सुमारास रामू कंम्पाऊडच्या स्वामी समर्थ नगर येथील रमाबाई अपार्टमेंट मधील चौथ्या मजल्याचा एक भाग कोसळला आहे. यात अद्याप तिघांचा मृत्यूची माहिती समोर आली आहे. आतापर्यंत 9 जणांना वाचविण्यात यश आले असून, त्यांना रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. तर ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या नागरिकांचा शोध सुरु आहे. .दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या आजूबाजूला दाटीवाटीने चाळी-इमारती आहेत. त्यामुळे मदतकार्य आणि बचावकार्यासाठी यंत्र सामग्री पोहचत नाही. मोठ-मोठे ढिगारे काढण्यासाठी यंत्र ही पोहचू शकत नाही. मंगळवारी मध्यरात्री बाराच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. ही इमारत दहा वर्षांपुर्वीची असून, महापालिकेने ॲाडीट करण्याची नोटीस दिली होती. सध्या ही इमारत पूर्णपणे रिकामी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.