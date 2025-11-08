Vasai Protest : "टोल नाका वसईच्या उरावर नको!" दहिसर टोल स्थलांतरासाठी आलेल्या प्रताप सरनाईक यांना ससुनवघरच्या भूमिपुत्रांनी घातला घेराव

विरार : दहिसर टोल नाक्याच्या मुद्द्यावरून आज वसईतील सासुनवघर येथे परिवहन मंत्री प्रताप सारणी आणि राष्ट्रीय महामार्ग अधिकाऱ्यांना येथील गावकर्यांनी घेराव घातला होता. त्यामुळे काही काळ येथील वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. दहिसरच्या टोल नाका स्थलांतराची एकीकडे मीरा-भाईंदरकर प्रतीक्षा करत असताना दुसरीकडे हा टोल नाका वसईच्या हद्दीत आणला जात असल्याने वसईच्या भूमिपुत्रांनी टोल नाका स्थलांतरणाला कडकडून विरोध केला आहे. .मुंबईच्या वेशीवरील वाहतूक कोंडी सुटावी यासाठी दहिसर टोलनाका स्थलांतरित करण्यात येत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्यानुसार परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सुद्धा त्याबाबतच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. ८ नोव्हेंबर रोजी टोलनाका स्थलांतरित केला जाईल अशी घोषणा परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी केली होती. पण जागा निश्चित नसल्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा लांबणीवर गेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शनिवारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी टोलनाका स्थलांतरित करण्याच्या दृष्टीने वसईच्या हद्दीतील ससूनवघर येथे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसह पाहणी दौरा केला. मात्र याच पाहणी दौऱ्यावेळी काँग्रेस नेते विजय पाटील, भूमिपुत्र फाउंडेशनचे अध्यक्ष सुशांत पाटील यांच्यासह स्थानिक गावकऱ्यांनी एकत्र जमून सरनाईकांच्या पाहणी दौऱ्याला कडकडून विरोध दर्शविला. तसेच वसईच्या हद्दीत टोल नाका होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका मांडली..सरनाईक यांच्या दौऱ्याला स्थानिक भूमिपुत्रांनी कडकडून विरोध केला आहे. तसेच यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात एनएचएआय हाय हाय, खाली डोकं वर पाय, या अधिकाऱ्यांचं करायचं काय? अशी घोषणाबाजी देखील केली. दहिसर टोल नाका हा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळ मार्गावर आहे. तर वर्सोवा पुलाजवळून जाणारा मार्ग हा महामार्ग प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येतो. त्यामुळे कायद्यानुसार दहिसरचा टोल नाका वसईच्या हद्दीतील ससूनवघर येथे स्थलांतरित केला जाऊ शकत नाही. आम्ही हा टोलनाका होऊ देणार नाही, अशी भूमिका स्थानिक भूमिपुत्रांनी घेतली आहे. तसेच मुंबईच्या प्रवेशद्वारावर असणारा टोल नाका वसईच्या उरावर का? असा सवालही स्थानिकांनी प्रताप सरनाईक यांना विचारला आहे..Pune Crime: चारवेळा 'दृश्यम' बघितला! आधी खून मग लोखंडी भट्टीमध्ये पत्नीचा मृतदेह जाळला; पुण्यात नेमकं काय घडलं?.एका बाजूला मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाचे निकृष्ट बांधकाम आणि गेल्या तीन वर्षांपासून येथे होणारी वाहतूक कोंडी याला महामार्गाजवळ राहणार नागरिक आणि प्रवास करणारे प्रवासी कंटाळले असताना मीरा भाईंदरची वाहतूक समस्यां सुटावी पण ती वसईकरानी भोगावी असा न्याय शासनातील मंत्रीच करत अस्लयूंचं आरोप काँग्रेसचे नेते विजय पाटील यांनी यावेळी केला..टोलनाक्याच्या प्रश्न सुटावा म्हणून आपण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्या बरोबर सासुनवघर येथे गेलो होतो. त्यावेळी ग्रामस्थानी विरोध केला . त्यांची बाजू ऐकल्यावर याठिकाणी वाहतूक कोंडीमुळे जवळपास ८ जणांचा मृत्यू झाल्याचे समजल्या नंतर मी ग्रामस्थांच्या बाजूने उभा राहिलो आहे. १३ तारखेला मंत्रालयात महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्या बरोबर बैठक घेण्यात येईल त्यावेळी रस्त्या बाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. आजच्या पाहणी दौऱयाच्या वेळी काही लोकांनी यात राजकारण आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.प्रताप सरनाईक ,परिवहन मंत्री ,महाराष्ट्र राज्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.