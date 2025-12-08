Virar Fire : विरार कारशेडमधील शेकडो झाडांची होळी; भारतीय रेल्वे प्रशासनावर अखेर नालासोपारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल!

विरार : प्रहार जनशक्ती पक्षाने केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याअंती ई.एम.यु कारशेड, विरार येथील शेकडो वृक्ष नष्ट करून पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या भारतीय रेल्वे प्रशासनाच्या विरोधात नुकताच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.वसई विरार मध्ये रेल्वे प्रशासना विरोधात पर्यावरणा च्या ऱ्हासा विरोधात दाखल केलेला हा पहिलाच गुन्हा आहे. भारतीय रेल्वे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाची आणि अग्निशमन विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता शुक्रवार ७ मार्च २०२५ रोजी ई.एम.यु कारशेड, विरार येथे जाणीवपूर्वक लावलेल्या आगीमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये झाडे नष्ट होऊन पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला होता. .आगीचे हे लोण एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये पसरले की ज्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अग्निशमन दलास पाचारण करावे लागले. जीवित आणि वित्त हानी न होण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून कोणतीही खबरदारी घेतली गेली नव्हती. या आगीचे स्वरूप एवढे भयंकर होते की, विरार येथून अगदी नालासोपारा निळेमोरे पर्यंत जवळपास २ किलोमीटर पर्यंत या आगीचे लोण पसरले. रेल्वे प्रशासनाने आग लावत असताना कोणतीही खबरदारी घेतली नाही. परिणामी ही आग रेल्वे ट्रक जवळील रहिवाशी इमारतीपर्यंत पोहचली..MPSC Exam Date : हजारो विद्यार्थ्यांचा संभ्रम अखेर दूर; एमपीएससी संयुक्त पूर्व परीक्षा आता 'या' तारखेला होणार!.या आगीमध्ये लहान मोठी अशी जवळपास १०० झाडे जळून नष्ट झाली. आंबा, नारळ, बाभूळ, बोर, बदाम आणि मागील अनेक वर्षांपासूनची जंगली झाडे या आगीमध्ये होरपळून गेली. त्यापैकी काही झाडे ही अक्षरशः कटरच्या सहाय्याने कापून नंतर ती जाळून टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसून येत होते. त्याच बरोबरीने या आगीमध्ये अनेक विद्युत उपकरणे, विजेच्या तारा, सीसीटीवी केबल वायर, विजेचे पोल इत्यादी साहित्य जळून खाक झाले. रेल्वे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक लावलेल्या या आगीमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला होता..ही बाब प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या निदर्शनास येताच पालघर जिल्हाध्यक्ष ठाणे संपर्कप्रमुख हितेश जाधव यांनी या घटनेची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेत याप्रकरणी राज्य शासन, केंद्रीय रेल्वे प्रशासन आणि रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि वसई विरार मनपा प्रशासनाकडे रितसर तक्रार करून याप्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा सुरु ठेवला अखेरीस सोमवार १ डिसेंबर रोजी भारतीय रेल्वे प्रशासनाच्या विरोधात नालासोपारा पोलीस ठाणे येथे दखलपात्र गुन्हा रजिस्टर्ड क्रमांक ५३९/२०२५ महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन व संरक्षण १९७५ चे कलम ८, २१(१), २१ (२) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.