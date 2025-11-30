मुंबई

Virar News : विरारचे माजी नगराध्यक्ष मुकेश सावे यांचे निधन; वसईच्या कला-क्रीडा विश्वातील एक भक्कम आधारस्तंभ हरपला!

Former MayorTribute : विरारचे माजी नगराध्यक्ष आणि वसई तालुका कला क्रीडा महोत्सवाचे प्रमुख शिल्पकार मुकेश सावे यांचे निधन झाल्याने वसई-विरार क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात त्यांनी दिलेले योगदान अविस्मरणीय आहे.
Former Virar Mayor and key architect of the Vasai Taluka Kala Krida Festival, Mukesh Save, passes away at 73

Former Virar Mayor and key architect of the Vasai Taluka Kala Krida Festival, Mukesh Save, passes away at 73

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विरार : वसई तालुका कला क्रीडा महोत्सवाचे शिल्पकार,विरारच्या माजी नगराध्यक्ष मुकेश सावे( वय ७३) यांचे आज पहाटे अल्पशा आजाराने दादर येथे निधन झाले.त्यांच्या मागे पत्नी , एक मुलगा आणि दोन मुली असा परिवार आहे. गेली ३७ वर्ष वसई तालुका कला क्रीडा महोत्सवाचे मुख्य आधारस्तंभ, मार्गदर्शक म्हुणुन असलेले आणि राज्यात कला क्रीडा मोहोत्सवाला नावारूपाला आणणारे मुकेश सावे अशी त्यांची ओळख होती. कला क्रीडा मोहोत्सवा बरोबरच त्यांचा संकल्पनेतुन कला क्रीडा मोहोत्सवाच्या पंचविसाव्या वर्षी माही वसई हा वसईतील परम्परा ,जुन्या काळातील वसई यांची मांडणी करण्यात आली होती.

Loading content, please wait...
mayor
Tribute
culture
Maharashtra Politics
vasai virar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com