Virar Protest : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील खड्डे आणि वाहतूक कोंडीमुळे संतप्त नागरिकांचे अभिनव आंदोलन

विरार : मुंबई–अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग (NH-48) वसई–नायगाव–चिंचोटी परिसरातील नादुरुस्त रस्ते, खड्डे आणि सततची वाहतूक कोंडी यामुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या या त्रासाबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व संबंधित विभागांना वारंवार निवेदनं दिली गेली, तरीही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.या महामार्गाचे जवळ असलेल्या गावातील नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच महामार्गावरून उडणाऱ्या धुळी मुले येथील नागरिकांना श्वसनाच्या त्रासही सामोरे जावे लागर्त आहे. त्यामुळे आता महामार्ग लगतच्या गावातील नागरिकांनी हि समस्या सुटत नसल्याने आता आत्महत्येसाठी पंतप्रधानांकडे परवानगी मागणीसाठी पत्रे लिहून आज एक अभिनव आंदोलन केले..मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय मार्गावर गेल्या दोन वर्ष पासून नागरिक वाहतूक कोंडीला सायमोरे जात आहेत. याअगोदर महामार्गावर खड्डे होत असल्याने तो सिमेंट कॉंक्रिटचा बनवताना वाहतूक कोंडी होत होती. त्यानंर्र पावसाळ्यात पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात महामार्गावर साचत असल्याने वाहतूक कोंडीला प्रवाशांना आणि वाहतूक दारणा सामोरे जॅकवे लागत होते. तर गेल्या काही महिन्यापासून घोडबंदर येथे रस्त्याचे काम सुरु असल्याने वाहतूक कोंडी होत होती. आता तर ऐन दिवाळीच्या तोंडावर पॅच वर्कचे काम सुरु केल्याने वाहतूक कोंडी होत आहे. दोन दिवसापूर्वी तर शाळेच्या काही बस तब्ब्ल ९ तास अडकल्या होत्या. .एकाबाजूला वाहतूक कोंडी होत असल्याने महामार्गाच्या बाजूला असलेल्या गावकर्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या निष्क्रियतेविरुद्ध आज ससूनवघर गावातील शेकडो ग्रामस्थ, महिलांसह मोठ्या संख्येने, एकत्र जमले आणि त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. प्रत्येक नागरिकाने स्वतःच्या नावाने स्वतंत्र पत्र लिहून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना "आत्महत्येसाठी परवानगी द्यावी" अशी मागणी केली.ही सर्व पत्रे ससूनवघर पोस्ट ऑफिसमधून पोस्टाद्वारे थेट नवी दिल्लीला पाठवण्यात आली आहेत..Nilesh Ghaiwal Case: घायवळचा आणखी एक कारनामा, Ahilyanagar Police गोत्यात येणार? | Pune News | Sakal News.ग्रामस्थांनी या पत्रांमध्ये आपल्या तीव्र भावना व्यक्त करताना लिहिले आहे.कि, "आम्ही जिवंत आहोत तरी मेल्यासारखेच आहोत. आता जगून करायचं तरी काय? आयुष्यातला अर्धा वेळ वाहतूक कोंडीत जातोय.तर दुसऱ्या बाजूला श्वासाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अन्यथा आम्हाला आत्महत्येसाठी परवानगी द्या."या अभिनव आंदोलनात महिलांनी विशेष सहभाग घेतला. .त्यांनी सांगितले की, "दररोज शाळकरी मुलं, रुग्ण, गर्भवती महिला आणि वयोवृद्ध या कोंडीत अडकतात; प्रशासन मात्र झोपेत आहे."या कार्यक्रमाची माहिती नायगाव (पूर्व) पोलीस स्टेशनला पूर्वसूचित करण्यात आली होती, आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी आवश्यक सहकार्य केले.असे भूमिपुत्र फाउंडेशन / भूमिपुत्र रोजगार हक्क संरक्षण समितीचे अध्यक्ष सुशांत श्रीकांत पाटील यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले..