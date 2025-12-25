Virar Municipal Election : बहुजन विकास आघाडीतून सत्तेसाठी आलेल्याना तिकीट देऊ नका; भाजपाच्या जेष्ठ नेत्यांचा नेतृत्वाला इशारा

विरार - महानगरपालिकेच्या सत्तेसाठी बहुजन विकास आघाडीतून भाजपामध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याने पक्षातील एकनिष्ठ कार्यकर्ते अस्वस्थ झाले आहेत. कार्यकर्त्यांनी बंडाचा पवित्रा घेतला असून, बविआमधून आलेल्यांना गुंडांना तिकीट देऊ नका, असे पत्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना दिले आहे..विधानसभा निवडणुकीच्या विजयानंतर भाजपाने वसई-विरार महापालिका जिंकण्याचा निर्धार केला आहे. भाजपाने गेल्या काही दिवसांपासून बविआमधील नाराज कार्यकर्ते, नेत्यांना भाजपामध्ये आणण्याचा सपाटा लावला आहे. बविआमधून भाजपामध्ये येणाऱ्यांना तिकीटाचे आश्वासन दिले जात आहे..सत्तेसाठी पक्षात प्रवेश घेणार्यांना तात्काळ तिकीट देऊ नका अशी मागणी जेष्ठ नेत्यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्षा कडे केल्याने बविआ मधून भाजपात येणाऱ्या माजी नगरसेवकांचा हिरमोड होणार असल्याचे बोलले जात आहे.भाजपचे जेष्ठ नेते शेखर धुरी,उत्तमकुमार ,नवघर माणिकपूर शहर अध्यक्ष महेश सरवणकर यांच्या सह प्रमुख नेत्यांनी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना पत्र देऊन पक्षात घेतलेल्याला ताबडतोब पालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी देण्यास विरोध केला आहे. पक्षात आलेल्याना तात्काळ तिकीट दिल्यास यामुळे पक्षातील अनेक इच्छुक कार्यकत्यांचे तिकीट कापले जाण्याची शक्यता आहे..याबाबत या नेत्यांनी जिल्हाध्यक्ष प्रज्ञा पाटील यांची भेट घेत याबाबत संताप व्यक्त केला. बविआत ज्यांना किंमत नव्हती अशांना भाजपात प्रवेश दिला जात आहे, असे निदर्शनास आणून दिले. याबाबत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सह्यांची मोहीम घेऊन बविआच्या लोकांना तिकीट देऊ नका, असे पत्र प्रदेशाध्यक्ष स्वींद्र चव्हाण यांना दिले आहे..आमच्या निष्ठावंतांना डावलून तिकीट दिले तर वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशारा वसईतील ज्येष्ठ भाजप नेत्याने दिला आहे.त्यामुळे आता भाजप मध्ये निष्टावंन्त विरुद्ध नव्याने दाखल झालेले असा संघर्ष बघायला मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.