Virar: विरारमधील महत्त्वाचा मार्ग कायमचा बंद होणार, नवा उड्डाणपूल उघडणार; प्रवासात ३० मिनिटांची बचत होणार

Virar Narangi Railway Crossing Closed: विरार स्थानकाजवळील ‘नारंगी रेल्वे फाटक’ लवकरच बंद होणार आहे. या परिसरातील नवा उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार असल्यामुळे प्रवास आणखी सुसाट होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : विरार स्थानकाजवळील ‘नारंगी रेल्वे फाटक’ म्हणून ओळखले जाणारे एलसी-४१ हे रेल्वे फाटक लवकरच बंद होणार आहे. या ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या नव्या उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाले असून शुक्रवार (ता. ८) पासून हा पूल वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विरार पूर्व-पश्चिम वाहतुकीला मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे रेल्वे वाहतुकीतील अडथळेही कमी होणार आहेत.

