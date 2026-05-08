Virar: विरारमधील महत्त्वाचा मार्ग कायमचा बंद होणार, नवा उड्डाणपूल उघडणार; प्रवासात ३० मिनिटांची बचत होणार

मुंबई : विरार स्थानकाजवळील 'नारंगी रेल्वे फाटक' म्हणून ओळखले जाणारे एलसी-४१ हे रेल्वे फाटक लवकरच बंद होणार आहे. या ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या नव्या उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाले असून शुक्रवार (ता. ८) पासून हा पूल वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विरार पूर्व-पश्चिम वाहतुकीला मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे रेल्वे वाहतुकीतील अडथळेही कमी होणार आहेत..विरारजवळील एलसी-४१ हे रेल्वे फाटक पश्चिम रेल्वेवरील अत्यंत वर्दळीच्या फाटकांपैकी एक मानले जाते. या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे टँकर आणि अवजड वाहने ये-जा करत असल्याने येथे सतत वाहतूक कोंडी होत असते. अनेकदा टँकर रुळांवर अडकून राहिल्यामुळे लोकल तसेच लांब पल्ल्याच्या गाड्यांनाही २० ते ३० मिनिटांचा फटका बसत होता. त्यामुळे उपनगरी रेल्वे सेवांसह रेल्वे वाहतुकीवरही परिणाम होत होता..MHADA: जीटीबी'च्या पुनर्विकासाचे पाऊल! प्रारूप बृहत आराखड्याचे सादरीकरण; म्हाडाचा या प्रकारचा पहिला प्रकल्प.सुरक्षेचा वाढता प्रश्नरेल्वे अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या फाटकाचा रेल्वे-रस्ता वाहतूक ताण निर्देशांक (ट्रेन व्हेईकल युनिट) अत्यंत जास्त असून, सुरक्षेच्या दृष्टीने हे फाटक संवेदनशील मानले जात होते. त्यामुळे या ठिकाणी उड्डाणपूल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प-३ अंतर्गत विरार-दहाणू चौपदरीकरण योजनेचा भाग म्हणून हा 'बो स्ट्रिंग' प्रकारातील चार मार्गिकांचा उड्डाणपूल उभारण्यात आला आहे..वाहतुकीला दिलासादरम्यान, काही स्थानिकांकडून येथे भुयारी मार्गाची मागणी केली जात असली, तरी उड्डाणपूल सुरू झाल्यानंतर विरारमधील वाहतूक अधिक सुरळीत होणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तसेच, गाड्यांचा होणारा खोळंबा कमी झाल्याने लोकल सेवांच्या वेळपालनातही सुधारणा होणार आहे.