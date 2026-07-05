Mumbai: विरारचे पापडखिंड धरण ओव्हरफ्लो ; महापौरांनी केली पाहणी ,बुलेट ट्रेन रस्त्यामुळे धरणाला धोका

विरार: सलग पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे विरार येथील पापडखिंड धरण ओव्हरफ्लो (तुडुंब) झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, वसई-विरार शहराचे महापौर अजीव पाटील यांनी आज (५ जुलै) सकाळी धरणाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. .या पाहणी दौऱ्याप्रसंगी महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शहर अभियंता प्रदीप पांचगे आणि पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र ठाकरे प्रमुख उपस्थित होते..Chhatrapati Sambhinagar: जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत महायुतीची सरशी; कॉंग्रेसचे एकमेव खा. डॉ. कल्याण काळे यांचा ४८ मतांनी विजय.हवामान विभागाने पुढील काही तासांत मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे धरणातील अतिरिक्त पाण्याचा विसर्ग आणि त्यामुळे उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.या पाहणी दरम्यान बुलेट ट्रेन प्रशासनाची एक मोठी चूक समोर आली आहे..Abhimanyu Elephant: म्हैसूर दसऱ्यात अंबारी वाहणाऱ्या ‘अभिमन्यू’चा सुळा तुटला, वन खात्याकडून उपचार सुरू.बुलेट ट्रेन प्रशासनाने वसई-विरार महापालिकेची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता, पापडखिंड धरणाच्या एका सांडव्यावर (Spillway) रस्ता तयार केला आहे. प्रशासनाचे हे कृत्य चुकीचे आणि धोक्याचे असून, महापौर अजीव पाटील यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांसह या वादग्रस्त रस्त्याचीही पाहणी केली. याप्रकरणी पुढील कारवाई करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.